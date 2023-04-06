7港區高教界全國政協分享兩會見聞及提案　吸引逾150人參加

港專學院及香港高等教育評議會合辦的「港區高等教育界全國政協委員2023全國兩會見聞分享」前日（4日）下午在港專賽馬會本科校園舉行，吸引現場及線上逾150人參加。分享會雲集港區高教界全國政協，來自7間高等院校的校長院長同台，互相交流兩會所見所感，簡介國家政治體制及其特色和優勢，並從教育、科技創新、人才等方面講述自己見解和建議。



港區高教界全國政協分享兩會所見所聞。（港專提供圖片）

分享會由香港高等教育評議會主席何建宗主持，主講嘉賓七名具本地專上教育背景的港區全國政協，包括港專學院校長陳卓禧、嶺南大學協理副校長劉智鵬、教育大學學術及首席副校長李子建、科大廣州校區副校長吳宏偉、香港浸會大學校長衛炳江、及香港中文大學工程學院副院長黃錦輝；正在出差的香港理工大學校長滕錦光以短片形式作分享。

台上來自高等教育界的講者之間互動頻頻，當中陳卓禧表示就加強大灣區和一帶一路職業教育交流作提案，希望香港應用職業教育，和內地聯通互動；劉智鵬建議設立5,000名額予大灣區高中生來港修讀學士學位課程，以及將香港紅色革命遺址開發成旅遊和教學資源；李子建則提出有關特殊教育的提案，讓香港可以向國家分享融合教育經驗。

另外，吳宏偉提出推進國家「一帶一路」提案，倡議建設香港國際教育中心，提升國家文化軟實力和中華文化影響力；衛炳江則指，香港具備不少世界級學者，有潛力成國際科創中心，認為港深兩地可以通過河套合作大力推動創科發展；黃錦輝表示，香港科研投資較少，應深化深化香港科研合作，滕錦光指出，兩會著重國家科技發展，包括香港在科技發展中扮演的角色，提出將香港建設成國際教育中心。