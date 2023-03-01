港專「博學課堂」走出校園　師生共賞中國科幻電影《流浪地球2》

近年內地影視產業發展蓬勃，製出作多部膾炙人口的電影，贏得不少掌聲。港專學院及香港專業進修學校（港專）一直以生動活潑方式推行愛國主義教育，繼去年推出結合世情、國情和港情的教與學活動「博學課堂」後，早前更首次將課堂移師校園外，安排約130名師生一同觀賞中國科幻電影《流浪地球2》。



港專首次將「博學課堂」移師校園外，安排約130 名師生一同觀賞中國科幻電影《流浪地球2》。（港專提供圖片）

港專機構董事會主席黃景強、港專校董會主席暨校監劉佩瓊、港專校務委員會副主席曾勵強及港專校長陳卓禧等人均有出席。

陳卓禧表示，電影是一個很好傳遞訊息的媒界，近年中國電影技術發展一日千里，產出多部極具質素的科幻電影，「今次《流浪地球2》更是進一步向國際展示中國電影的力量，當中描述太空電梯、行星發動機等高科技的場景較4年前的《流浪地球》有著明顯的大躍進。」

《流浪地球2》海報。（電影海報）

對於今次藉着校外首次的「博學課堂」與130名師生一同看電影，陳卓禧稱期望能透過輕鬆的學習途徑，讓同學體會中國電影的威力，促進兩地文化共融及對國家科技實力的了解。他同時希望同學能對電影題材有所反思，例如現時生活模式會對地球帶的影響、應如何應對地緣衝突、經濟下行、糧食短缺、氣候變化等問題。

毅進文憑同學呂汶聰表示，他早前已經看了《流浪地球1》，認為這次《流浪地球2》的畫面更加精細，絶對是中國科幻電影發展的一大里程碑。

另一位毅進文憑同學彭偉翹表示，《流浪地球2》的特技及畫面都帶給他很大的震撼，「之前較少看中國的科幻電影，今次看《流浪地球2》才發現中國的電影技術是如此的高質，絶對可媲美其他國家的電影製作。」