青年學院三女生為新校舍改造建築設計　勇奪國際大獎學院組別金獎

學校向學生傳授知識，學生利用知識回饋校園，還奪得國際大獎，可喜可賀！青年學院職專文憑（室內與展覽設計）三名女生早前在老師的指導下，參與國際設計界備受認可的「IDA國際設計大獎」，為青年學院（邱子文）校園改造校舍建築，終以名為「The Sprout（發芽）」的作品，勇奪比賽專業組建築項目學院組別的金獎，亦是青年學院團隊首度奪得該項殊榮，揚威全球。



左起：青年學院職專文憑（室內與展覽設計）學生李芷芮、馮倩霖、曾芷靜，以及青年學院（邱子文）設計及資訊科技組助理講師柯汶澧，早前參與國際設計界備受認可的「IDA國際設計大獎」，勇奪比賽專業組建築項目學院組別的金獎。（職業訓練局提供圖片）

學生茁壯「發芽」

青年學院職專文憑（室內與展覽設計）學生李芷芮、馮倩霖及曾芷靜，在青年學院（邱子文）設計及資訊科技組助理講師柯汶澧的帶領下完成「The Sprout」新校舍設計，改造位於將軍澳的青年學院（邱子文）校舍，同學構想中的校舍外型，猶如樹木根莖，地面一層建築物是一個由混凝土建成的銀色弧形上蓋，環抱中庭的大樹及水池，其餘三層則為地庫建築。

設計靈感來自哲學家尼采，馮倩霖解釋指「尼采有句名言：『A tree should grow taller, accept more brightness, then its root must be deeper and darker』，這句話啟發我們設計『The Sprout』。有別於普通建築，校舍主體建築深藏地下，地庫一樓有健身室及時裝設計工作室；地庫二樓設食物研習室及開放式廚房、創意實驗室；地庫三樓是飯堂和一個設有LED顯示屏的舞台。地底建築仿如樹木發芽後、根莖延展生長的狀態。」

有別於普通建築，「The Sprout」新校舍的設計如樹木於地底生長的根莖，地面一層以銀色弧形上蓋環抱中庭的大樹及水池，其餘三層則為地下建築。（職業訓練局提供圖片）

綠色校園融入科技

綠化和科技為廿一世紀建築的大趨勢，「The Sprout」亦融入相關元素，其外觀儼如一個綠洲，由地面的水池及大樹，延伸至室內不同的常綠樹、雲石及實木設施作點綴，中庭玻璃天幕的自然採光，讓學生享受校園的休閒恬靜。

馮倩霖續指「設計揉合日本『侘寂』美學及『禪意』設計，利用植物、擺設及空間感，營造簡樸及自然的氛圍，寓意同學在校園內更認識自己，茁壯成長。」團隊希望校舍設計能帶動互動教學，故摒棄門及圍欄等間隔，多運用色彩、教學設施及植物劃分區域，象徵學習沒有界限。

同學的構想圖亦應用不少環保科技，由於校舍毗鄰海邊，團隊特意加入水循環系統，在地面中庭設淡化海水的蓄水池，將淡化海水作校舍的運作之用。校舍亦增設太陽能系統，產生的電力用於照明及自動灌溉，讓建築更達可持續發展目標。

應用建築設計新科技

三人初試啼聲，設計時遇上不少挑戰，李芷芮憶述「在繪畫校舍的銀色弧形上蓋和建造3D模組時遇上不少技術問題，幸老師（柯汶澧）教導我們使用更專業3D模型繪圖軟件」。另外，團隊亦嘗試應用人工智能科技協助描繪校舍周邊的園林景觀，加上運用專業渲染軟件，呈現出綠意盎然的設計圖。

三名同學之所以萌生改造校舍的念頭，源於對院校及老師的深厚感情。她們從傳統中學升讀青年學院，經歷人生蛻變。李芷芮分享「從前在中學我們對學習及課堂提不起興趣，在青年學院期間，老師在繪畫和設計課堂中，鼓勵我們選擇喜歡的題目，由興趣出發自主學習，以專題為本研習，減少成績和分數的負擔。我們認為學校就如成長中的綠洲，讓我們重拾上學的樂趣。」

三名女生已計劃好未來，將會升讀HKDI建築及室內設計相關的高級文憑課程。（職業訓練局提供圖片）

她們今次在國際級專業比賽中脫穎而出，獲得家人肯定和稱讚，曾芷靜表示「本來家人對選擇室內設計感到猶豫，但今次獲獎讓他們對我另眼相看，更支持我將興趣發展為事業，令我十分感動。」三人計劃升讀香港知專設計學院建築及室內設計相關的高級文憑課程，當中李芷芮更立志成為一名建築師，以一技之長回饋社會。