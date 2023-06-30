翻譯專家指ChatGPT仍未能取代行業　學生需學不同科技配合潮流

近日生成式人工智能ChatGPT成為全球熱話，不少分析指翻譯專業將首當其衝被取代。恒生大學翻譯及外語學院副教授蕭世昌及助理教授蕭世友表示，ChatGPT在現階段仍未能取代翻譯專業，相反譯者可通過ChatGPT潤飾文本，不過有關法律、醫療及數碼媒體的翻譯最好交由譯者處理。為對抗翻譯業被取代的危機，恒大亦提供翻譯科技相關課程，以及鼓勵學生試用不同科技，加強翻譯能力。



ChatGPT仍未能取代翻譯業 了解科技弱點改善翻譯質素

恒生大學翻譯及外語學院副教授蕭世昌（右）及助理教授蕭世友（左）。（翁曼琛攝）

蕭世昌表示，以往曾用ChatGPT翻譯，發現所生成的文本仍有改善空間，認為ChatGPT目前仍未能取代翻譯行業，相反譯者可通過ChatGPT潤飾文本，增加他們的發揮空間。他又指，由於ChatGPT只能翻譯日常用語，若牽涉到有關法律、醫療及數碼媒體的內容，最好交由譯者處理。

另外，蕭世昌指如要改善翻譯質素，譯者應先認識ChatGPT的運作原理，了解它的弱點，進而與ChatGPT互補。例如發現它會胡亂生成內容時，日後便能進行譯後編輯，確保文本準確無誤。此外，譯者與ChatGPT對話時需輸入清晰的提示語，以便生成更準確的內容。

提供翻譯科技相關單元 鼓勵學生試用不同科技

為對抗翻譯業被取代的危機，蕭世昌提到，學院的翻譯學士課程提供不少翻譯科技相關的單元，包括「電腦與商務翻譯」、「流動應用程式之設計、研發與翻譯」，以及「遊戲本地化」等，讓學生學習運用科技應對商業翻譯問題、翻譯手機應用程式及電子遊戲介面。

另外，學院也鼓勵學生試用不同人工智能以了解其限制、操作翻譯記憶庫以增進翻譯知識、學習翻譯技巧，以及提升語文水平等，希望他們成為「智能譯者」（Smart Translator）。

報讀人數比去年超逾5成

談及課程報讀人數，蕭世昌表示，2023學年翻譯課程一年級學額為60個，截止6月中旬有約140人報讀，比去年同期增加5成。收生時除了公開試成績，課程還著重學生的學習態度及對跨文化、跨語言等觸覺。