恒大今年9月推兩碩士課程　涉文化遺產管理及公共政策與風險治理

恒生大學將於2023/24學年推出「文化遺產管理文學碩士」及「公共政策及風險治理社會科學碩士」課程，學額分別有50及40個，為有意從事文物保育行業人士提供相關管理和應用知識，以及培育有志於政策研究和風險治理相關工作發展的人才。



「文化遺產管理文學碩士」課程引入聯合國教科文組織的「文化遺產管理能力評準框架」，內容涵蓋物質與非物質文化遺產、「活化歷史建築伙伴計劃」的保育和價值創造、營運、管理及公眾教育等內容範疇，前聯合國教科文組織亞太地區文化事務總監Richard Engelhardt及著名歷史學家、前歷史博物館館長丁新豹更會作為課程的兼任教授；至於「公共政策及風險治理社會科學碩士」課程則是本地首個以風險研究為重點的公共政策碩士學位。

「文化遺產管理文學碩士」課程及藝術設計系主任許焯權表示，近年的本地及大灣區文化遺產吸引大眾和媒體關注，故提升了市民對文化保育的概念。（恒生大學提供）

「文化遺產管理文學碩士」課程及藝術設計系主任許焯權表示，近年的本地及大灣區文化遺產吸引大眾和媒體關注，故提升了市民對文化保育的概念，而文化遺產不但能構建本土特色及文化身份，而且是推動文化旅遊及經濟的關鍵因素。

「公共政策及風險治理社會科學碩士」課程主任、社會科學系副教授孔寶華表示，該課程讓學生掌握風險因素在公共政策過程的重要性，以提出創新的政策方案。（恒生大學提供）

「公共政策及風險治理社會科學碩士」課程主任、社會科學系副教授孔寶華就表示，該課程讓學生掌握風險因素在公共政策過程的重要性，以提出創新的政策方案，畢業生將來可投身於公私營機構、政策研究所、非政府組織、公共關係機構等，也可繼續修讀與政策研究及公共行政相關學科的研究式碩士或博士課程。