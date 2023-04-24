恒大圖書館孫中山、胡適親筆簽名著作曝光　學者贈書意外發現珍藏

恒生大學圖書館早前慶祝遷館10周年，邀得創館館長嚴吳嬋霞及新任館長鄭世福分享，圖書館歷年面對的挑戰，例如1980年創館之初經費緊絀、圖書館沒有冷氣等。其中館長鄭世福分享恒大於2019年意外獲贈「鎮館之寶」，孫中山先生以及五四新文化運動重要人物胡適的親筆簽名著作的經過。



孫中山先生及胡適親筆簽名著作▼▼▼

恒大圖書館館長鄭世福表示，學校於2019年獲歷史學家陳明銶捐贈大批書籍，檢閱贈書時意外發現兩本親筆簽名著作，被列為館內的珍品收藏。

其中孫中山先生親筆簽名館藏為1920年完成的《The International Development of China》，1921年出版中文版並加序，後來連同另外兩本著作被收編為《建國方略》一書。至於胡適的親筆簽名館藏是成書於1934年的《The Chinese Renaissance: The Haskell Lectures》。

鄭世福稱，《The International Development of China》一書是孫中山先生是他晚年著作，當時正值軍閥割據，國家四分五裂，而此書內容圍繞國家經濟發展規劃，特別提到美國主張的門戶開放政策。胡適則因以往曾在西方國家接受教育，啟發他以英文撰寫書籍介紹中華文化，增加西方對中國的認識，兩本著作均有其獨特之處。

嚴吳嬋霞憶述，起初創館時每年只得10萬元圖書館經費，需善用經費購買不同書籍，且館內沒安裝空調，使書籍在溫度和濕度的影響下脫色，大眾的舒適度也隨之而下降。（香港恒生大學提供）

恒大圖書館初期每年只得10萬元經費 館內沒安裝空調

恒大圖書館於1980年成立，當時恒大為恒生商學院，創館館長嚴吳嬋霞憶述，當時每年只得10萬元經費，因此集中購買商業書籍、參考書，以及商業報紙和期刊以擴闊學生的國際視野，估計首年藏書量只有1,000本。

另外，最初圖書館並無安裝冷氣，令書籍容易受潮，以及受高溫影響而脫色，即使打開窗戶通風，亦因當時附近到處都是地盤，令沙塵吹入圖書館，成為創館初期的一大挑戰。

鄭世福提到，隨著學校的收生人數持續上升，加上從商學院正式改組成私立大學，分為五大學院，校方便想支援更多不同學系的學生，增加藏書量及種類。（香港恒生大學提供）

館藏、面積、借還服務全面升級

及後學校逐步發展成為專上院校，以至現時的私立大學，無論學生人數和課程數量亦有所改變，恒大圖書館亦有所配合。

鄭世福表示，現時圖書館藏書量多達60萬冊，並會購入媒體、決策科學、物流等新開辦課程相關的書籍，藏書量由最初的約1,000本增加至目前60多萬本。

此外，圖書館亦已擴建，由原本只有一層約500平方米，擴建至4,000平方米。借還書服務亦由以往單靠人手，到現在增設無線射頻辨識自助還書系統，今年7月更會推出Alma圖書館雲端服務平台。

被問及ChatGPT日後會否取代圖書館時，鄭世福指出，ChatGPT提供答案時不會列明資料來源，甚至有可能會洩漏資料，相信難以取代圖書館的功能。除了ChatGPT，學校還正採購VR眼鏡，讓學生在虛擬實境中練習英文演講。