ChatGPT｜陳易希研發即時通訊軟件加入AI功能　每日限答20個問題

AI人工智能ChatGPT熱潮風靡全球，「星之子」陳易希在其開發的即時通訊軟件TALK+，加入原生人工智能聊天機械人Talk+GPT，成為全港首個加入人工智能聊天技術的即時通訊軟件，現時供用戶免費使用。不過現時設有使用限額，每日最多可答覆20個問題。



陳易希相信人工智能在各行各業將大行其道，預計許多行業如零售界的客戶服務、教育等，將來會善用AI輔助提升工作效率和競爭力。陳易希因此希望藉加入支援Talk+GPT功能，讓更多市民可以免費體驗人工智能新科技。



科創公司Bull.B Tech創辦人陳易希於2021年開發的具加密貨幣錢包功能的即時通訊軟件TALK+，有感人工智能為世界發展大勢，經過數個月開發，在其研發的TALK+通訊軟件中新增Talk+GPT，可直接免費下載便可使用，即在該通訊軟件可直接使用GPT功能。在技術方面，Talk+GPT 建基於ChatGPT 3.5。

陳易希表示，OpenAI開發的ChatGPT不能於香港使用，香港用戶要採用「虛擬私人網絡」（VPN）才能使用。但TAlK+加入Talk+GPT功能，只需下載TALK+應用程式，便可以直接在香港免費使用，無需使用VPN。

Talk+GPT現時設有使用限額，每日最多可答覆20個問題。陳易希說會不斷完善機械人的功能及知識，稍後會更多代的新版本，亦會不斷向機械人教育科技及金融科技等知識，未來或考慮只需在TALK+存入加密貨幣，便可獲得更多Talk+GPT的限額。

他說在通訊軟件加上ChatGPT功能的原因，是因為現時許多工作均透過通訊程式進行討論，但市面上並未有結合人工智能的通訊軟件。陳易希認為，「如果在創作及討論過程中，我們可同時有人工智能輔助參與群組討論，即時提供所需資訊，甚至幫忙總結發言，相信能更具創意及效率，能提升工作效果。」