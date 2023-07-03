《泰晤士》全球年輕大學香港3間入十大　全球最多　科大排第二

撰文：陳葆琳
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英國教育刊物《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）今日（3日）公布全球校齡50年以下的年輕大學排名，香港共有3間大學列入首十名，為全球最多院校擠身十大的城市。香港科技大學排名第二，僅次於新加坡南洋理工大學；香港理工大學排名稍升至第四名；香港城市大學則由去年第十名攀升至第六名。

《泰晤士高等教育》年輕大學排名，是考慮建校未滿50年大學的教學、研究及國際視野之後，作出比較的結果，今年共有605所大學上榜，本港有3所大學打入十大。1991年成立的香港科技大學今年排名第二，較去年上升一位。其餘兩間大學均是於去年才升格為大學，香港理工大學去年排名第五升至第四名；香港城市大學去年排名第十，今年躍升至第六名。

2023年度英國《泰晤士高等教育》年輕大學排名

1. 新加坡南洋理工大學

2. 香港科技大學

3. 法國巴黎文理研究大學

4. 香港理工大學

5. 荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學

6. 香港城市大學

7. 比利時安特衛普大學

8. 法國巴黎理工學院

9. 澳洲雪梨科技大學

10. 韓國蔚山科學技術大學校

城市大學表示，城大連續七年被列為全球十大最佳年輕大學，今年晉升第六位，尤以「國際前景」（International outlook）表現出色。5月出任城大校長的梅彥昌認為，推動創新、啟發和互動性的教育和科研，才能夠帶領城大師生迎合全球發展趨勢，成為真正的世界公民和一流的研究人員，為香港社會、國家和世界作出貢獻。

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