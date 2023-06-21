中大協辦泰晤士亞洲大學高峰會　蔡若蓮：望加強大灣區高校合作

中文大學今日（21日）與泰晤士高等教育（THE）協力舉辦為期三天 THE亞洲大學高峰會，作為中大六十周年誌慶的重點活動之一。教育局局長蔡若蓮出席高峰會開幕禮致辭時表示，未來將會在大灣區城市設立新校區及跨學科研究中心等，加強粵港澳大灣區城市高校之間的學術合作與交流。



今次峰會將深入探討大學夥伴關係和聯盟、大學研究戰略和新興大趨勢等領域。與會者除了可以深入探究亞洲高等教育，更有機會參觀校園的創新研究和教育設施，並深入了解香港的新興創科生態系統，認識香港如何將發展蓬勃的粵港澳大灣區與世界聯繫起來。

教育局局長蔡若蓮出席高峰會開幕禮致辭時表示，泰晤士教育早前公布今年的世界大學影響力排名，香港有五間大學躋身前 100 名，說明香港的高等教育在國際具重大影響力，更有助於鞏固香港作為國際教育中心的地位。她續指，香港現時的政府資助大學課程中，有五分之一的學生來自香港以外地區，體現出香港大學具國際化和多元文化的一面。

教育局局長蔡若蓮出席高峰會開幕禮致辭時表示，泰晤士早前公布今年的世界大學影響力排名，香港有五間大學躋身前 100 名，說明香港的高等教育在國際具重大影響力。（林靄怡攝）

她又指，為配合國家十四五規劃，香港正着力融入粵港澳大灣區發展，未來將會在大灣區城市設立新校區及跨學科研究中心，並與內地院校合作開展學術課程和研究項目，以加強粵港澳大灣區城市高校之間的學術合作與交流。