急性腎炎患者憑意志訓練羽毛球奪銀牌　決心重返校園成為護士

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都會大學李嘉誠專業進修學院醫療護理高級文憑課程學生陳家傑自小便患有急性腎炎，卻憑著意志成為游泳教練及奪得羽毛球銀牌，更決心重拾書本成為護士，日後希望幫助更多患者。



自小患急性腎炎經常覺得「就快死」 洗腎致頭暈影響運動訓練

都會大學李嘉誠專業進修學院醫療護理高級文憑課程學生陳家傑自小便患有急性腎炎，卻憑著意志成為游泳教練及奪得羽毛球銀牌，更決心重拾書本成為護士，希望幫助更多患者。（翁曼琛攝）

都會大學李嘉誠專業進修學院醫療護理高級文憑課程學生陳家傑，15歲時被驗出患有急性腎炎而需停學一年留醫治理，待情況好轉後才升讀中三。他表示，即使當時可以繼續讀書，但由於需要不斷覆診和服藥，令他經常覺得自己「就快死」，對未來沒有希望，故此沒有專注學業，會考成績未如理想。

他憶述，讀中學期間曾參加校內游泳班及校隊訓練，曾於比賽獲獎並於會考後成為游泳教練，又跟朋友學打羽毛球。不幸地，他的病情後來惡化至腎衰竭需要「洗血」，導致經常頭暈，做完運動後需要更多時間休息。

手術後慢慢恢復體能 決心重拾書本成為護士

都會大學李嘉誠專業進修學院學部主管黃蘊芝、醫療護理高級文憑課程學生陳家傑、講師歐陽晧江（左至右）。（翁曼琛攝）

直至7年前他接受腎臟移植手術，讓他恢復體能及規劃長遠目標，後來體力恢復後，每星期練習兩次羽毛球，更於世界器官移植運動會中，奪得男子雙人羽毛球銀牌。

他又指，在朋友的鼓勵下決心進修，修畢毅進文憑後報讀都大李嘉誠進修學院醫療護理高級文憑課程，立志成為護士幫助更多患者。他坦言，由於已經很久沒有上學，最初十分擔心未能追上學習進度，幸得眾多老師的指導，終能克服學習上的困難，與同樣有志進修的學生共同努力，未來希望能升讀都大護理學學士兼讀制課程。

他認為，這些經歷提升了心理承受能力，將來再次遇到逆境時會保持樂觀，不會輕易放棄。最後他鼓勵應屆DSE考生，即使成績未如理想也不要氣餒，可透過報讀副學位或文憑課程銜接大學，探索生涯目標。