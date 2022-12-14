母從小悉心培訓自閉症子　中途曾被勸退學　終奪大學二等榮譽學位

有特殊教育需要（SEN）人士，在成長過程中經常要面對學校和職場的壓力。協康會星悅中心青年Kevin是一位高能力自閉症患者，自小學時已受到歧視和欺凌，升中後更因成績不佳而曾被校方遊說退學，但在母親的堅持下繼續就讀並成功畢業，並先後完成高級文憑和學士課程。



遭小學主任暴力對待 活在自己的世界

Kevin小學已就讀主流學校，並遭受同學歧視和欺凌，更曾被老師暴力對待，幸獲外婆悉心照顧，鼓勵他感難過時要向家人傾訴，並每天為他帶飯盒用膳。

Kevin母親表示，兒子時常活在自己的世界，不理會別人的想法，他因而自小已不太在意同學和老師的不公平對待，亦不會向她談及被欺凌的經歷。

求學中途曾被勸退學 終奪大學二等榮譽學位

升讀中學後，Kevin學業成績未如理想，因此校方曾在中三時勸說他退學，轉讀職專文憑課程。不過，Kevin母親堅持安排兒子原校就讀，最終成功中學畢業，升讀高級文憑課程，以及升讀英國大學並奪得二等榮譽學位。

Kevin母親兒子成功大學畢業十分感動，指他讀小學時在教育局協助下，獲安排每周到特殊小學訓練學習能力，事後回望認為當年悉心培育兒子是正確決定，並認為SEN學生的學習能力不比一般學生遜色。

社交及職場上遇挫折 抱正面態度做好自己

今年32歲的阿恒亦是高能力自閉症患者，小學曾受同學欺凌，踏入職場後又再遇到挫折，被指不懂得按指示工作和察言觀色，未能融入職場同事圈子。不過阿恒表示，希望將來在工作上能得到更具體的指示以跟上進度，相信社會能求同存異。

怕別人不接納自己 不懂得打開話題

同樣患有自閉症的珈汶在學時也曾被同學欺凌，但有部分同學也對她十分友善。雖然她在學時有參與課外活動，但卻經常怕同學不接納自己而不懂得與人溝通。踏入職場後才開始掌握溝通技巧，有膽量與人打開話題。珈汶表示，她的社交技巧在中心協助下得到改善，而且成為中心助理後得到同事包容，讓她有膽量踏出第一步與人溝通。

提供全方位支援服務 提升社交及溝通技巧

協康會星悅中心也有為高能力自閉症青年提供全方位支援服務，例如個別輔導、社交技巧小組、求職面試準備小組等，讓青年人改善社交能力，為未來求職做好準備。中心亦於今年舉辦創科教育活動，訓練青年人共同合作為幼稚園學童設計和製作教材，提升他們的表達能力、解難能力、以及學習如何處能糾紛。