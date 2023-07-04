都大何陳婉珍粵劇研藝中心成立典禮　設折子戲專場多位名伶獻藝

為推動本港粵劇發展，都會大學獲何陳婉珍捐款成立「何陳婉珍粵劇研藝中心」，並於今年8月19日假西九文化區戲曲中心舉行成立典禮，同場呈獻「學研粵藝劇粹炫輝」折子戲專場，邀得龍貫天、阮兆輝及南鳳等名伶演出。



折子戲專場將於8月19日下午1時半，於西九文化區戲曲中心舉行，多位名伶將演出南音《客途秋恨》以及《再世紅梅記之折梅巧遇》、《雷鳴金鼓戰笳聲之送別》等五齣折子戲。門票明日（5日）起於戲曲中心票務處、應用程式及電話購票熱線公開發售。

是次專場由都大人文社會科學院統籌，由粵劇樂師朱慶祥擔任特邀音樂領導，以及粵劇藝術團行政總裁王勝泉為音樂領導，

都會大學「何陳婉珍粵劇研藝中心」將通過粵劇劇本及折子戲英語翻譯與交流及粵劇學術研究，提升年輕人及外國人對粵劇的認知，促進中外文化藝術交流，亦計劃舉辦粵劇文化導賞網上課程、研討會及嘉賓講座等活動，增加大眾對粵劇的了解。

都大校長林群聲感謝何陳婉珍的信任和支持時表示，大學會透過研藝中心及粵劇藝術團，推動粵劇發展。他又指，研藝中心主要負責研究、發展及傳承粵劇，將這項世界級非物質文化遺產推廣至海外華洋受眾。