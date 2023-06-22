都大疫後首辦大灣區交流團　30學生到訪深圳廣州創科企業了解機遇

都大早前舉率自疫情以來的首次大灣區交流活動，為期4日3夜，並於昨日（21日）結束。活動期間，學生到訪了多間位於大灣區內的科技公司及大學，有助建立對國家的認識及思考未來的個人發展。



參與師生與都大校長林群聲教授（右七）及校友舒小佩博士（右八）合影。（都會大學提供）

是次交流活動名為「舒小佩慈善基金傑出學生領袖獎 — 一帶一路/大灣區企業/學術/文化探索之旅」，參加者包括30名來自都大不同學院的學生、都大校長林群聲及活動贊助人、都大榮譽博士兼校友舒小佩。

活動期間，學生參觀了位於廣州和深圳的製造及創科企業、學術和文化機構，例如廣汽集團、大疆創新科技有限公司、廣州TIT創意園及中山大學等。另外，透過與當地科技及教育機構代表的交流，師生亦得以了解當地的創科發展及機遇，並探索加強學術合作和交流的空間。此外，學生亦參觀了廣州的特色景點，以認識當地文化。

林校長認爲，活動有助學生親身了解大灣區的最新發展，開拓其思維及眼界。舒小佩則表示，相信學生的親身體驗可以加深他們對國家及大灣區巨大發展潛力的認識，希望活動能增進都大學生的閲歷，並為他們未來事業發展開拓更多可能性。

都會大學人文社會科學院學生黃量（左）及陸俊軒（右）。（都會大學提供）

都會大學人文社會科學院政治及公共行政學一年級學生陸俊軒提到，自己一直對改革開放、大灣區發展規劃及一帶一路倡議對國家發展的影響感到興趣，不過一直未有機會親身了解。這次交流活動就讓他得以體會到國家在經濟和交通基建上的迅速發展。他亦指是次交流活動收獲豐富，除了可以幫助他拓展視野及建立更廣闊的人脈網絡之外，亦令他更加了解自己並認清發展方向。