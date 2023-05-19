都大學生畢業研究項目VR駕駛訓練系統　獲政府、業界撥款支持研發

現時私家車和輕型貨車駕駛課程普遍在考試地點附近路面進行，影響當地交通，亦未必能讓學車者體驗不同天氣或交通情況。都會大學獲政府「智慧交通基金」撥款資助，研發虛擬實境（VR）駕駛訓練系統，以及研究在駕駛訓練及模擬駕駛考試中採用VR技術，讓學車人士學習應付路面不同情況，同時推動智慧城市發展。



都大副校長（研究及學生發展）郭予光表示，VR駕駛訓練概念源於電腦及互動娛樂課程本科生的一份畢業專題研究，作品在2021年都大創意藝術畢業展上展出後，即獲業界提供資源進行前期研究。項目亦獲校內「質素優化措施」計劃，以及政府「智慧交通基金」撥款等，用作前期研究和開發系統。

負責統籌項目的都大人文社會科學院助理教授黎智富稱，VR駕駛系統可與傳統駕駛課程配合，學員可在路面以外的地方進行VR駕駛訓練及模擬考試，減輕路面交通負荷。系統可以提供不同情境體驗，讓學員學習各種駕駛技術，應付不同情況。

郭予光強調，都大致力開展能為香港及鄰近地區帶來積極影響和利益的研究項目，今次在交通及運輸方面的創新研究，不但結合創意藝術及科技的跨領域研究，更是與業界合作推動的研究項目，配合政府推動產學研合作及應用研究的支持。