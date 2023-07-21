港專應用教育文憑收生情況理想　紀律部隊、酒店款待、航空最搶手

中學文憑試於本週三（19日）放榜，然而成績未如理想的學生仍可選擇報讀全新的應用教育文憑（DAE）課程銜接升學。香港專業進修學校（港專）表示，其DAE課程收生情況理想，部分選修群組包括「紀律部隊」、「入境及海關人員備考訓練」及「消防備考訓練」等最受歡迎，報讀人數佔整體課程學額超過三成。



港專語言通用教育學部主任周漢杰表示，截止第一階段報名期（7月18日），其DAE課程的收生人數較去年同類課程上升，當中以酒店款待及航空服務相關課程升幅最高，報讀人數增長近兩倍，「基礎牙科科學」、「基礎醫療護理」及「社會服務」課程則有超過一倍升幅，相信是由於疫後通關後增加了學生對旅遊業的憧憬，同時該行業對相關人才的需求日益增加。

他又指，在5個補充科目中，除了「人際傳意與個人發展」及「生涯規劃」外，「科技創新技能」亦是最受學生歡迎的科目，符合近年各行各業對資訊科技相關工作的人才需求。為致力發展數碼科學科，學校早前獲政府資助，斥資約2,000萬元興建「網絡安全運營中心」及「網絡靶場及實訓中心」，希望能為學生提供先進的教學資源，學習數碼科技相關知識。

此外，港專與不同「政、商、學」界別合作，尤其與各個紀律部隊緊密連繫，例如該校學生是唯一獲邀出席「消防及救護學院開放日」，而且院校已是第5年參與警務處的招募計劃「志警成計劃」等，以確保課程專業性。