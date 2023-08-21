科大發射香港高教界首枚衛星　開展遙感衛星星座計劃

科技大學宣佈，將於周五（25日）在甘肅酒泉航天發射中心與內地首家商業遙感衛星公司長光衛星，發射香港首顆科學研究用途衛星「香港科大-雄彬一號」，以監測與全球環境、災害及可持續發展相關的遙感數據。



遙感技術是透過從高空或太空收集來自地球表層的電磁輻射訊息，並將之處理和成像、以判認地球環境及資源的一種前沿技術。

「香港科大-雄彬一號」為多光譜光學觀測衛星，主要用於科學研究，其所拍攝的遙感影像解像度達0.5米，成像幅寬逾150公里，是目前公用歐洲太空總署哨兵二號光學衛星解像度的20倍，幅寬亦與美國最新一代陸地衛星相近，屬民用衛星類別中最高規格。

「香港科大-雄彬一號」衛星構想圖。（長光衛星公司提供）

科大校長葉玉如表示，一直鼓勵研究人員參與探索性強及具社會影響力的前沿研究項目，並積極與業界合作，把研究成果應用於解決自然災害或氣候暖化等全球挑戰。科大與長光衛星的合作，對推動香港與內地的航天事業具有重大意義。

長光衛星公司董事長兼總經理宣明（左起十五）及一眾科研人員，為「香港科大-雄彬一號」舉行出征儀式。（長光衛星公司提供）

長光衛星陳茂勝副總經理表示，長光衛星與科大本次簽署的戰略合作協定，旨在就科學衛星研製、遙感數據應用等技術領域開展深度合作，希望利用長光衛星在衛星製造領域的研發優勢，結合科大的遙感應用經驗，聯合研製溫室氣體遙感監測衛星。