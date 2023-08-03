科大慧科推AI旅遊指數　分析內地網看港旅業走勢　現追近疫前水平

旅遊業復甦牽繫香港經濟走向，科技大學商學院聯同慧科訊業有限公司，合作推出香港首個以人工智能預測短期旅遊業走勢的「慧科–香港科技大學旅遊指數」，指數透過分析內地網上論壇及社交平台的相關數據，預測短期內旅客的訪港意欲，並於每月更新，最新數據顯示已追近疫前水平，長遠冀助當局及業界擬訂前瞻性發展規劃。



慧科訊業有限公司高級數據科學家趙竟辛、慧科行政總裁兼科大商業及社會資訊分析研究中心顧問車慧詩、科大商學院資深副院長兼商業及社會資訊分析研究中心主任許佳龍、科大商學院客座副教授兼商業及社會資訊分析研究中心顧問何超（左至右）。（翁曼琛攝）

「慧科–香港科技大學旅遊指數」的預測系統，是通過人工智能技術每日分析內地社交媒體、網上旅行社及旅遊論壇的逾1,000萬篇帖文，以識別20多個影響旅遊業的關鍵因素，包括到訪方法、氣候、對港正負面評價、旅行簽證及公眾假期等，分析並預測內地旅客的訪港意願。

該指數由綜合指數及3個成份指數組成，即到訪旅客人數指數、酒店入住率指數，及酒店平均每日房價指數；權重分別為50%、25%及 25%；透過有關旅遊業數據，以預測當前月份和未來兩個月的旅遊熱度，並於每月10日更新，料準確度達96%，有助業界掌握旅遊業短期走勢。

香港旅遊業影響香港經濟發展，未來走勢極受關注。（資料圖片）

每月10日更新 助當局業界了解最新形勢

科大商學院資深副院長兼商業及社會資訊分析研究中心主任許佳龍表示，內地旅客佔訪港旅客近八成，是旅業復甦關鍵，而且內地有具代表性的社交媒體，故以此分析本港旅遊業走勢。

他又指，2018年香港旅遊業發展相對平穩，未來指數均會以當年的平均數值為基準(即100)，上月預測8月份錄得的綜合指數為92.16，可見香港旅遊業正邁向復甦的步伐，已漸追近疫前水平，期望有關前瞻性指數能協助政府制訂旅遊政策，以及讓業界預先分配資源應對市場變化。

慧科行政總裁兼科大商業及社會資訊分析研究中心顧問車慧詩表示，會收集業界持份者的意見以改善模型，再考慮將指數擴展至海外地區。

科大商學院客座副教授兼商業及社會資訊分析研究中心顧問何超提到，為確保模型在未來的預測中也能夠保持較高的準確度，每個月會為模型進行重新訓練，以學習及納入最新數據及模式，以確保未來能維持高準確度。