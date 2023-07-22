科大廣州最高獎25萬迎首批本科生　學術與生活兼具獲讚｢完美校園｣

2022年9月，香港科技大學（廣州）作為「港校北上」的第三所香港高校，在廣州南沙正式開學。作為一所新高校，科大廣州以其獨特的「學域制」融合學科架構，在第一年吸引約700名碩士生和博士生就讀。開校一年，今年科大廣州再迎首批本科學生140名。



在此之際，《香港01》直擊科大廣州校園，探訪超豪華宿舍樓、體育館等設施。同時，2位紅鳥碩士班的學姐劉奕余和蔡嘉雯在接受記者採訪時表示，學校的生活毫無缺點，稱讚科大廣州「完美！」。



走進科大廣州，首先映入眼簾的是地標「紅色火鳥日晷」。據悉，校園以「智慧綠色校園」為靈感，延續清水灣科大校園的風格，並與南沙自然環境和諧相融。從大學活動中心大廳進入，前往教學樓、圖書館、餐廳等校園各處，幾乎全部在室內行走。學校老師介紹，這樣的設計是為同學們避風遮雨，避免耽誤正常校園生活。

佔地約1.1萬平方公里的校園，許多地方仍未開發，老師表示，這些地方未來將建起新的校舍服務更多本科學生。不過，對於今年到來的140位首批本科生來說，即將在此生活學習4年，甚至更長時間，除了教學樓、圖書館等學習設施外，衣食住行的環境尤其重要。

宿舍配獨立臥室，每學年僅約3000元人民幣

記者探訪學校宿舍發現，不同於其他內地高校，科大廣州宿舍全部為6人間、7人間等套房，學生們可以在套房內享有獨立臥室，每間臥室中配有一張單人床、一套桌椅衣櫃，保障各自的隱私生活。

每個套房內都配有客廳、廚房，以及2個獨立洗手間，家電方面有抽油煙機、雪櫃、電磁爐、微波爐等一應俱全。宿舍樓配有電梯、洗衣房、自動販售機等設施，不僅方便學生生活，也營造出「家」的溫馨感。學校官網顯示，套房宿舍每人每學年收費僅約3000元人民幣（下同）。老師表示，宿舍被子、枕頭等用品也準備齊全，學生們可以「拎包入住」，低價也是為減輕學生經濟負擔。

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體育館設施齊全，免費任用 老師笑稱「我們是體育大學」

標準規格的足球場旁是學校體育館，內設有羽毛球館、游泳池、健身房、瑜伽教室等設施，不僅非常齊全，而且全部免費提供給學校師生使用。老師笑稱，學生們和周邊的居民都說「我們是體育大學」。

對於科大廣州紅鳥碩士班學生劉奕余來說，學習結束後可以到體育館「擼鐵」，因為學校配有多個壁球館，她在這裏也學會了打壁球。除了校內的休閒活動外，蔡嘉雯介紹，「我們還會出去釣魚，把魚拿回來研究，然後試著養不同的魚類。」

科大廣州雖然坐落在離市區較遠的南沙，但學生們絲毫沒有覺得周圍荒涼，運動、釣魚，甚至將休閒活動轉化成「學術研究」，她們也表示這與市區內的學校是完全不同的體驗。

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研究生學姐讚食堂美味

目前僅有2層的食堂承擔了學校800多師生的膳食。一層為自助式點餐，菜系涵蓋粵菜、川菜，包括石鍋拌飯、廣式燒臘、重慶小麵等多種菜品；二層為茶餐廳，師生可通過掃碼點餐。學生們在食堂就餐時，還可獲得學生優惠。

據老師介紹，隨著學生愈來愈多，學校還將開放西餐、簡餐食堂，另外校園內也會有商家自主經營的快餐店、飲品店等入駐。目前，學校也已開設超市，學生們可以購買食材在宿舍簡單煮飯。

兩位研究生學姐也表示，學校食堂味道不錯，而且能夠滿足一日三餐的需求。蔡嘉雯說，偶爾想要改善伙食時，也會點外賣。「可能突然那一天想吃比較重口味的，附近有滿多燒烤店的，會跟室友一起吃。」

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每月一萬助學金，學姐稱：夠養活自己還能存錢

科大廣州碩士生學費為每學年4萬元，不過學校每個月會給學生們提供1萬元獎學金。蔡嘉雯稱，學校提供的獎學金不僅夠交學費，扣除住宿費用和日常花銷後，還有部分同學生甚至能夠存下不少錢。

科大廣州研究生學姐蔡嘉雯。（受訪者供圖）

雖然碩士、博士生們能夠用獎學金負擔生活花銷，但對於10萬元每學年的本科生來說，學費相比內地普通高校仍較為高昂。對此，老師表示，未來本科生中若有家庭困難的學生，學校的助學金是足夠的。

本科生獎學金每年高達25萬元，優秀貧困生可獲學費補貼

今年，科大廣州僅在廣東、四川、山東、河南四省招收學生。據目前公布數據，今年首次招收本科生140名，來自上述四省及港澳台、海外地區。為讓學生們沒有後顧之憂，全心學習，以及吸引優秀學子，科大廣州亦為本科生們提供豐厚的獎金補貼。

學校官網顯示，家庭困難的本科生可獲5檔助學金，最高為全額學費補貼，最低為每月2500元生活津貼。除助學金外，對於高考成績優秀的學生，學校設有每年25萬元的紅鳥獎學金，還有各類競賽類獎金提供給學生報名申請。

今年招收首批本科學生後，科大廣州表示未來將持續招收更多的學生、補充師資、擴大校園。兩位學姐亦表示，歡迎更多的同學報考科大廣州；問到學校是否有缺點時，她們反倒一一細數起科大廣州的優點，稱校園「完美！」