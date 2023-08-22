問卷調查232名內地港生回港意願　4成6赴內地發展　認為潛力更大

港府近年提倡「搶人才」，內地港生組織星學匯以「內地港生回港意願」為題，以網上問卷形式向內地高校畢業港生進行調查。232名回覆者中，有四成六表示前往內地發展。有受訪者反映，本地僱主不了解内地高校，而且內地發展潛力更大，所以畢業後不返港工作，另有人計劃畢業後選擇回港工作，但受訪者指出專業工種需要額外考試或認證。星學匯建議港府聯同公司定期在內地為港生舉辦實習及招聘會，鼓勵他們求學後回港實習就業，而且擴大「資格互認協議」涵蓋的專業範圍，留住香港人才。



「星學匯」通過線上問卷方式，向內地高校畢業生收集232份問卷，四成六受訪者現時前往內地發展。（資料圖片）

「星學匯」上月27日至本月9日透過線上問卷，了解內地高校畢業港生回港意願，總共收集232份有效問卷，其中九成二受訪者為香港永久性居民，餘下受訪者則是香港居民。他們在內地求學由四年至七年不等，平均求學時間是4.8年，整體而言，五成一受訪者當年回港就業，畢業後選擇內地就業和回港深造的各佔兩成二和兩成一。

至於當年回港工作的受訪者，有兩成六受訪者從事工商及金融相關工作，其次是公務員，佔一成三，第三是法律相關的工作。

至於現時回港發展的情況，五成四受訪者現時在港工作，四成六則選擇前往內地發展，受訪者表示，畢業時選擇不回香港工作的前三項原因，分別是本地僱主對内地高校不瞭解、家人在內地，以及內地發展潛力更大，部分港生無意在未來回港發展的原因主要是香港生活壓力太大、住房問題、英語水準需要改善等，即使畢業時選擇回港工作，亦有受訪者反映，專業工種需要額外考試或認證、本地僱主對内地高校不瞭解，以及薪酬待遇。

刈受訪者有意加入港府工作，包括投考政務主任或行政主任的崗位。（資料圖片/林靄怡攝）

對加入香港特區政府的意向方面，七成三受訪者有意加入港府工作，其中五成三有意投考政務主任或行政主任的崗位，其次是不需要專業資格的一般職位，佔了五成一，有意投考需要特定專業資格的崗位或紀律部隊的受訪者也不少，各佔三成九和三成八。

面對受訪者的意見，星學匯建議港府聯同香港各大商會和私營公司，定期在內地各省市和內地高校在「春招」、「秋招」期間為港生舉辦實習及招聘會，鼓勵港人在內地求學後回港實習就業，讓同學有更多認識香港職場的機會，提早規劃回港前路，投身到各行業和領域之中。

亦有受訪者願意投考紀律部隊。（資料圖片/羅國輝攝）

另外，現時港府的暑期實習計劃的推行時段只配合本地大學生，甚至與內地高校及部分海外大學期終考試時間重疊。「星學匯」建議，政府職系實習計劃可以適當增加實習時間段，使更多港生可以回港參加政府部門實習。同時建議港府除了在北京外，更可以在設有駐內地辦事處或經濟貿易辦事處的省市內增設綜合招聘考試、聯合招聘考試和《基本法和香港國安法》測試的內地考點，讓分散在內地各省市的港人港生無須再長途跋涉應考。

此外，「星學匯」建議港府積極考慮擴大專業互認範圍，包括化驗、藥學、法學、口腔醫學，讓在內地優秀高校修讀該等課程的學生修畢課程後，可以直接在香港註冊執業，舒緩香港醫療或其他行業人手短缺的困境。