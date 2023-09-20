中大政政系擬重組成政治管理與政策科學學院　與兩課程共享學額

中文大政治與行政學系盛傳重組多時，系主任盧永鴻於年報中透露已起草一份有關中大政政重組的計劃，並訂立了明確的路線圖，同時成立了建設新學院的籌備委員會，期望提案可於未來數個月獲大學批准，以便於2024/25學年成立，學系暫名為政治管理與政策科學學院。



據年報資料，新學院將開三個政治學本科課程：政府及公共行政（GPA）、全球研究（GS）、數據科學及政策研究（DSPS），設有各自的聯招編號，並共享學生名額。



2024/25學年成立學院 修訂後本科課程同學年推出

盧永鴻於年報中提到，自擔任系主任以來先後整合「全球研究」和「數據科學與政策研究」學系及修訂本科課程以提高聯招錄取情況。他指學系在院長和教務長的祝福下將建立一所新的學院，以將學系帶到永續發展和成長的道路上。

修訂後的本科課程即將在下一學年推出，本科宣傳招生上會採取新策略。盧永鴻表示，有良好跡象表明已經改善學系預算的年度績效，可建立一個更強大的工作人員團隊。

盧永鴻續指，最近已經制定了中大政政重組的行動計劃，並製定了明確的路線圖，又成立了建設新學院的籌備委員會，期望可於未來幾個月內獲得大學當局的批准，以便在2024/25學年成立學院。他又表示中大政政的優良學術傳統將深植於新學院，同時擴大政府範圍並強調公共行政的科學基礎，學院暫定名為「政治管理與政策科學學院」。

新學院辦3個政治學本科課程及3個研究生課程

新學院的政治性質將立足於政治學、公共管理和國際關係學科，具有全球視野和中國焦點，與大學的戰略定位一致。三個政治學本科課程和三個研究生課程將設在新學院，本科課程將包括政府及公共行政（GPA）、全球研究（GS）、數據科學及政策研究（DSPS），並設有各自的聯招編號，並共享學生名額；而研究生課程則包括以公共政策、政府與政治（大中華）為特色，並新增全球政治經濟學。學院的學術誠信也體現在研究生研究計畫中，為培養具有國際學術視野的年輕研究人員奠定了堅實的方法論和研究基礎。