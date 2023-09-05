部份大學公開O camp指引　中大派校方代表參與籌備　限校園內舉行

近日大學迎新營涉及風化案，引來社會關注。翻查各家大學網頁，部份就舉辦新生迎新營設有指引，例如中大設有專責委員會，派出學生事務處、各書院輔導長、各書院學生代表等，一同負責籌備，指引亦提醒舉辦活動時，要注意新生文化背景，禁止對新生作出冒犯性和不恰當的行為。指引亦提到，強烈建議迎新營須在校園內舉行，並禁止舉行經典活動「City-hunt games（城市定向）」。



近日大學迎新營遭指控發生風化案。翻查大學網頁，部份大學就舉辦新生迎新營設有指引。（資料圖片）

中大設委員會協調迎新營活動 校園外舉辦須得校方授權

以中大為例，設有新生輔導聯合委員會，由校長委任主席，委員亦包括學生事務處處長、各書院輔導長、各書院學生會的新生輔導委員會學生代表一名等。

迎新營原意助適應大學生活

委員會負責協調大學、各書院及各院系的迎新活動、決定活動的費用、場地安排、向校長提交年度報告。根據中大迎新營指引，由學生主導的迎新營，目標是協助不同背景的新生適應大學生活和擴展社交圈子。

指引提到今年迎新營有新安排，大學強烈建議所有迎新活動在校園內舉行，亦禁止舉行經典活動「City-hunt games（城市定向）」。若果學生搞手想在校園外舉辦活動，例如到訪企業、義工服務及工作坊，須獲校方授權。

港大亦就迎新營活動提供指引，避免發生歧視及性騷擾情況。（資料圖片）

不准安排酒精飲品 涉歧視及性騷擾事件須向校方報告

針對舉辦迎新營注意事項，指引提醒舉辦活動時須注意新生不同的文化背景，亦強調對任何冒犯性和不合適的活動是「零容忍」，必須避免有不恰當的迎新口號、標語和遊戲，以免影響嚴重影響參與者的感受（badly affect participants’ feeling）。

指引提到，任何遊戲或叫口號表演，應避免不必要的身體接觸和粗言穢語，亦禁止欺凌行為，活動不准安排酒精飲品。指引稱，過往有新生稱迎新營的負責人，不容許參與者提早睡覺，指引提醒要尊重所有參與者，他們有權決定退出參與迎新營。

指引亦臚列過往迎新營出現的投訴問題，例如曾發生涉歧視及性騷擾，提醒學生組織活動時要注意，重申校園不容許有關行為，一旦發生有關事件，會向涉事學生啟動紀律聆訊程序；指引亦列出學生組織者如何處理疑似性騷擾個案，如可告知受害學生向學校專責單位投訴，甚或報警求助，然後向校方迎新營委員會或教員報告。

港大亦就迎新營活動提供指引，針對避免發生歧視及性騷擾情況，提醒男女住宿要分開，活動口號、遊戲和內容待不能涉及性暗示（sexually suggestive）及不恰當的身體接觸。