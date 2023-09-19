中大醫學院10年做逾百項早期臨床研究　參與研究志願者冀惠及病友

香港中文大學醫學院一期臨床研究中心成立10周年，完成逾150項早期臨床試驗項目，當中四成是癌症項目，其餘六成項目則涵蓋肝病、糖尿病、心臟病等專科，亦促成多種新藥成功在內地、歐洲及美國註冊使用。其健康志願者庫也有逾8,000人。



中心醫務總監（非腫瘤科）兼內科及藥物治療學系教授陸安欣表示，感激志願者參與臨床研究，為患者尋找新治療希望，期望未來有更多人願意成為志願者，幫助開啟更多早期臨床研究。



四成屬癌症研究項目 促成多種新藥註冊

中大醫學院一期臨床研究中心成立至今10年，完成超過150項早期臨床試驗，有四成是癌症項目，其餘六成項目則涵蓋肝病、糖尿病、心臟病等專科。這些研究也促成多種新藥成功在內地、歐洲及美國註冊使用。

中心總監兼李樹芬醫學基金腫瘤學講座教授陳德章指，中心所收集的早期臨床研究數據可在內地用於註冊新藥，亦可提交予美國、歐洲、日本等藥監局，獲全球醫藥機構及科研團隊認受。

其中腫瘤科團隊曾先後成功研發治療肺癌、鼻咽癌、肝癌等癌症的新藥。而糖尿科團隊早前也有另一臨床研究，證實葡萄糖激酶激活劑（dorzagliatin），可修復糖尿病患者受損的葡萄糖感應，並在2022年獲國家藥品監督管理局接納為新糖尿病治療方案。

中心醫務總監（腫瘤科）兼腫瘤學系教授馬碧如表示，癌症項目佔臨床研究很大比重，因部分癌症患者治療一段時間後，身體會對藥物產生耐受性，需尋找新的治療方案，臨床研究帶有風險，但對晚期或缺乏治療方案的病人而言，臨床研究能讓他們有延續生命的希望。

中心副醫務總監（非腫瘤科）兼內科及藥物治療學系助理教授周怡君則表示，中心與海外及本地初創公司一直緊密合作，共同開發新的藥物和設備，以改善病患者的護理和提升他們的生活質量。

陳太經轉介參與中大一期臨床研究中心的免疫治療試驗，經過三年的試驗療程成功控制癌指數。（中大醫學院提供）

2500人曾參與中心研究 涉40個項目

該中心現時的健康志願者庫也有逾8,000人，當中2,500人曾經參與研究，涉及40個研究項目。在研究期間也有不少患者受惠，其中年過70的陳太於2017年確診三陰性乳癌四期，惟治療後復發，腫瘤不斷變大。她於2018年經轉介參與中大一期臨床研究中心的免疫治療試驗，經過三年的試驗療程成功控制癌指數。陳太表示，感謝臨床研究讓她能實現「娶新抱、抱孫」的心願。

而李先生則受一型糖尿病困擾30多年，日常生活都要小心監控血糖。在過去10年，他參與了中大的兩項臨床研究，分別試驗新型胰島素及新型血糖監測儀。他表示，兩項研究幫助他更方便管理血糖，減輕以往日日食藥打針、篤手指驗血糖所帶來的心理壓力。他也希望可以透過參與研究提供數據，令更多糖尿病患者受惠。

李先生受一型糖尿病困擾30多年，過去十年他參與了中大的兩項臨床研究，分別試驗新型胰島素及新型血糖監測儀，而兩項研究也有助他更方便管理血糖。（中大醫學院提供）

中大醫學院一期臨床研究中心醫務總監（非腫瘤科）兼內科及藥物治療學系教授陸安欣表示，感激志願者參與臨床研究，為患者尋找新治療希望，隨着普羅大眾對醫學科研這個課題有更多的接觸及了解，期望更多人願意成為志願者，幫助開啟更多早期臨床研究。