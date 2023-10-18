政府擬增八大非本地生學額至40%　中大歡迎稱會照顧本地學生利益

【施政報告】近日盛傳政府為發展本港成為國際教育樞紐，將放寬八大取錄非本地生比例，由現時的20%增加至40%。中文大學副校長（教育）潘偉賢表示若政策落實，中大將會配合，認為吸引更多外地生，能讓本地學生「在家國際化」，有利學生發展，同時強調會照顧本地生利益，需要政府提供資源配合。



中大入學及學生資助處處長王家徹強調，增收非本地生不會影響本地生學額，而大學會採取擇優而錄政策，例如本學年透過內地統招取錄310名內地生，比原定目標稍多，入學成績平均為各省一本線高185分，即所取錄的內地生均為各省尖子，不會就學生來源地背景設限額。

王家徹認為若政府增加非本地生比例，無論宿舍、教學設施、實驗室，以至教師人手均需相應增加，亦讓各大學有空間可作長遠規劃。他特別指出，師生比例不能過高，除會影響大學國際排名外，亦需讓學生有足夠機會與教師交流，否則會影響教學質素。

他個人認為，與英、美、澳洲等國際留學中心相比，現時香港尚未做到國際教育樞紐，而這應是香港未來的目標，亦有能力發展成產業，做到品牌能行銷海外，學生在全球都有價值。

至於本地收生方面，王家徹稱本學年透過聯招正式遴選取錄3,218名學生，96%學生最終入學，連同非聯招本地生，收生人數比教資會核准學額3,256學額稍多。