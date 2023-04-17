港專與香港電腦學會合辦網絡安全比賽　77人智闖決賽考驗職能爭獎

香港專業進修學校與香港電腦學會於「全民國家安全教育日」（15日）舉辦全港首屆「網絡安全職業技能大賽」決賽，為有志投身網絡安全行業人士提供取得職業資格的機會，藉此提升大眾對網絡安全的關注和認識，最終共有77名參賽者通過審核資格進入決賽，優勝者可獲國家認定的網絡安全專業資格及推薦就業。



「網絡安全職業技能大賽」的優勝者可獲國家認定的網絡安全專業資格及推薦就業，為有志投身網絡安全行業人士提供了取得職業資格的機會。（港專和香港電腦學會提供圖片）

大賽的評審分為理論考核及實操考核兩部份，理論知識考核以電子考試為主，主要考核從業人員從事網安職業應掌握的基本要求和相關知識；實操考核主要採用實際操作、模擬操作等方式進行，主要考核從業人員從事網安職業應具備的技能水平。理論考試及實操考試均為100分作滿分，單項成績皆達60分或以上為合格。

取得第1至5名的參賽者將按相關規定獲認定國家工信部網絡與信息安全管理工程師（高級）證書與公安部重點實驗室網絡安全服務能力評價（高級）證書，並獲頒現金獎勵港幣 2萬或1萬元，以及獲推薦工作機會。至於決賽理論與實操考核成績均達到60分及以上者，將獲頒發國家工信部網絡與信息安全管理工程師（中級）證書，以及信息網絡安全公安部重點實驗室網絡安全服務能力評價（中級）證書。

參加者為從事電訊、互聯網服務、網絡安全等相關行業人士、有意加入網絡安全行業的在職人士、以及大專學生。（港專和香港電腦學會提供圖片）

港專校長陳卓禧表示，港專很高興能與香港電腦學會一同舉辦大賽，網絡安全是國家安全的重點領域之一，期望能透過大賽，建立符合行業要求的培訓系統及網絡安全人才評審及奬勵機制，提升網絡安全從業員的專業素質，作為教育機構，港專有責任培育對社會有承擔和兼具國家觀念、香港情懷和國際視野的年青一代，向他們提供國家安全教育和舉辦活動以提高他們的國家安全意識。

香港電腦學會會長鄭松岩亦指，學會一向致力發展本港資訊科技行業，以及培育年青人才，是次比賽體現學會宗旨，鼓勵香港年輕一代考慮從事資訊科技行業，多選修相關課程，掌握網絡保安及信息管理帶來的發展機遇。

港專協理副校長林森（右三）、裁判長港大教授姚兆明（右四）與香港電腦學會網絡安全專家小組召集人温敬道（左四）及部分專家評審合照。（港專和香港電腦學會提供圖片）

「網絡安全職業技能大賽」參照香港本地等相關法律法規要求，以及中華人民共和國人力資源保障部發布的網絡與信息安全管理員職業技術標準而設定，獲政商和學界支持，包括警務處網絡安全及科技罪案調查科、香港數碼港管理有限公司、香港都會大學科技學院等，頒獎典禮擬訂於本月 28日上午舉行，屆時將會宣布各個獎項的得獎者。