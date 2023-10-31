逾400中學生體驗工程行業　業界盼培育新一代人才

本港近年對工程人員求才若渴，非牟利機構青年成就香港部與國際知名工程公司合辦「bE inspired too!」活動，為逾400名來自約30間學校的中一至中三學生提供研習體驗及活動，冀培育下一代工程人才，部分學生可獲安排跟隨工程師體驗一日工作實習。



中一至中三學生參加「bE inspired too!」親身體驗工程多元化發展 。（青年成就香港部提供）

是次活動開幕中，學生在建築公司奧雅納的工程師義工指導下，參與互動式工程遊戲，學習運用工程思維及STEM知識，合力利用回收物料建造大廈及橋樑，使用風力及太陽能板發電，體驗工程師日常工作。

活動亦為學生安排實地考察，包括：參觀科學園的公司、建造業議會的建築信息模擬空間；到中電龍鼓灘發電廠及煤氣公司總部了解電力和能源科技發展和建設，及由香港綠色建築議會講解最新的綠色建築技術和工程。

奧雅納東亞區主席李旭年博士與同學一起建造大廈。（青年成就香港部提供）

奧雅納東亞區主席李旭年表示，過去10年工程界出現斷層，真正可持續發展社會需要工程力量推動，因此要讓年輕人明白工程業打造香港未來城市的真正意義，現時工程界趨向數碼化，希望他們會對工程業感到興趣。

早前參加計劃的聖保祿中學中六生賴宛珩表示，在計劃中看到工程師行業的架構，以及人工智能與工程如何融合，打算將來大學選科時報讀工程相關科目，聖保祿中學中六生李錦怡亦有相同志願，坦言現時修讀和從事工程已無男女性別之分。