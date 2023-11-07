非本地職專畢業生可留港工作　VTC：冀吸引更多學生到港就讀

施政報告中提出「職專畢業生留港計劃」，24/25學年來港修讀指定VTC職業訓練局全日制高級文憑課程的非本地生在畢業後申請留港工作，並提出與內地資歷互認。香港資訊科技學院院長許仁強表示，畢業生以往與內地既沒有資歷互認，又不能在香港工作，故人數是「非常之少」，期望在職專畢業生留港計劃（VPAS）實施及兩地互認後，可提升課程對非本地生的吸引力，畢業後亦成為本地勞動力。



另外，教育局今年推出新的高級文憑通用指標，特殊收生限額增至收生人數的15%，以及院校收生總數的10%。VTC高級助理執行幹事郭展幹指學生即使未達最低入學要求，具有特別才華的學生亦可獲取錄，「我哋希望盡量用用𠵱個10%嘅彈性，去吸納到𠵱一啲係某一方面有專長嘅青年。」



施政報告中提出VPAS，容許2024/25學年及2025/26學年來港修讀指定VTC全日制高級文憑課程的非本地生在畢業後申請留港工作，投身與其課程相關的專業行業。勞工及福利局局長孫玉菡日前亦表示，希望可藉此填補中端人才缺口。

香港資訊科技學院院長許仁強指，希望可透過計劃吸引更多非本地生來港，提到以往由於在VTC高級文憑課程畢業，與內地既沒有資歷互認，又不能在香港工作，故難以吸引非本地生來港就讀，坦言以往的非本地學生人數是「非常之少」。許仁強期望在VPAS實施後，畢業生可以留在香港工作，對學生而言相對「較有用」，藉此吸引到更多非本地生就讀高級文憑課程，畢業後亦投入本地工作市場。

傳訊公關處處長趙紀棠亦指，現時高級文憑與國內未有互認機制，「之前個困難就係，落嚟讀咗，咁點呢？」而今次施政報告提出兩地互認，希望可藉此吸引更多內地生來港就讀。不過許仁強亦指難以預計會多了多少內地生到港就讀高級文憑課程，「始終都係第一年試驗，都冇一個好嘅reference（參考）。」

另外，施政報告中提出推動成立應用科學大學，VTC高級助理幹事郭展幹認為反映職業專才教育的地位正逐步提升，提到其他國家如德國、瑞士亦有不少應用科學大學，很多學生有志在職專方向發展都會報讀相關課程，再直接到大型企業工作。郭展幹又認為應用科學大學不會與VTC相互競爭，反而是相輔相成，因為VTC學生畢業後選擇升學或工作的人數各佔一半，如有志再取得學位則可以升讀應用科學大學，「係有一個好清晰嘅進修路徑畀到同學。」

施政報告中提出推動成立應用科學大學，VTC高級助理幹事郭展幹認為反映職業專才教育的地位正逐步提升。（資料圖片）

教育局今年推出新的高級文憑通用指標，特殊收生限額上升至增至收生人數的15%，以及院校收生總數的10%。VTC於2024/25學年開辦的課程將於周四（9日）起開始接受學生報名，郭展幹指引下學生即使未達最低入學要求，具有特別才華的學生亦可獲取錄，「我哋希望盡量用用𠵱個10%嘅彈性，去吸納到𠵱一啲係某一方面有專長嘅青年。」

他指，學生可透過「中六入學平台」提供有關才華的證明，例如比賽獎項、證書等，考慮申請時會作一拼考慮，不過他亦強調會視乎學生是否對學科有興趣，以及評估他們有沒有能力完成課程，「唔會一定要用晒學額。」

而人工智能、大數據等成為大趨勢，VTC成立香港資訊科技學院，首屆學生預計於2024/25學年入學，並推出數據科學及人工智能高級文憑與電腦及數據工程高級文憑兩個課程。許仁強指業界近年空缺多，對學生的需求大，提到以往政府招標都會列明聘請的程序員要有學士學位，但在去年亦取消了有關要求，而業界亦勇躍地向學生招手，不少公司向學生提供在職培訓機會。

許仁強續指學校亦有職學計劃，讓學生在二年級時轉為兼職分開兩年修讀課程內容，同時間全職在有關的公司工作，「好多公司係咁吼住我哋啲同學仔，因為到佢畢業時都請唔切，𠵱家就直情offer𠵱個兩年嘅earn and learn（職學計劃）搶定先，畀佢喺度浸淫兩年，希望佢畢業之後肯留低。」他又指有公司會在學生畢業時加薪一倍，甚至其他公司會加薪數倍來挖角。