VTC職訓局辦博覽推廣職專教育及學生作品　職業資料庫助生涯規劃

VTC（職業訓練局）剛於過去的周五至周日（（12月9至11日）於灣仔會展舉行「新世代 新技能」博覽，以展出其學生及畢業生的作品，並舉行專題展覽和講座、技能示範和業界分享會等，推廣職業專才教育發展。該活動亦是香港特別行政區成立25周年慶祝活動及VTC40周年慶祝活動之一，獲教育局支持。

VTC「新世代 新技能」博覽分成5個展區，包括「數碼時代」、「綠色生活」、「活得健康」、「智能家居」及「培育人才」，每個展區都有各個相關學科的展品或展覽。博覽更設有「職業資料庫」，羅列出逾500種職業的人職要求、技術、能力及晉升階梯等，有關資料更會上載到網上，讓市民可以隨時作個人職業評估。



職業訓練局於過去的周五至周日舉行「新世代 新技能」博覽，以展出其學生及畢業生的作品，並舉行專題展覽和講座、技能示範和業界分享會等，推廣職業專才教育發展。（盧勁揚攝）

職業資料庫羅列500種職業資料 助生涯規劃

博覽於入口位置的「培育人才」展區設有「職業資料庫」，羅列了500多種職業的人職要求、技術、能力及晉升階梯等，更包括不少新興職位，例如區塊鏈工程技術人員、互聯網營銷師及服務機器人應用技術員等。與此同時，資料庫亦提供豐富詳細的職業及進修資訊、近年新興職位、未來十大工作技能等求職趨勢。VTC亦有將「職業資料庫」上載到網上，有興趣的市民可以隨時到其網站為自己進行職業評估。

VTC於「新世代 新技能」博覽展出其職業資料庫，市民可以利用該些資料助生涯規劃。圖左起為VTC總辦事處（行業合作）助理執行幹事鄧偉雄及香港知專設計學院（HKDI）珠寶設計及科技高級文憑學生余桂茵。（盧勁揚攝）

香港知專設計學院（HKDI）珠寶設計及科技高級文憑學生余桂茵在介紹時提到，資訊庫使用方法簡單簡單，用家完成評估之後即可以了解具體職業導向或適合自己未來發展的職業，做好生涯規劃。

跨科合作推出「潔手提」 多兩成學生能正確洗手

疫情下，勤洗手成為不少人的口頭禪。博覽的「活得健康」展區就展出了由VTC師生跨科合作研發的「潔手提」裝置，以指示兒童於洗手時使用正確的潔手步驟。「潔手提」由IVE健康及生命科學學科設計及開發，參照衞生防護中心提供的正確洗手步驟「七式」，並在水龍頭加入語音提示用戶洗手步驟，教導市民正確洗手。至於幼童優化版的「潔手提」則由香港知專設計學院（HKDI）音樂製作高級文憑師生創作和錄製長20秒的洗手「七式」兒歌，於洗手時播放兒歌及亮起提示燈，讓小朋友根據指示了解正確的潔手步驟。

「活得健康」展區展出了由VTC師生跨科合作研發的「潔手提」裝置，並作即場示範。圖右起為香港專業教育學院(IVE)葵涌院校健康科技中心署理高級項目主任張偉豪、香港專業教育學院（IVE）醫療保健高級文憑學生陳嬉靖及陳倩彤。（盧勁揚攝）

IVE團隊正與屯門一間幼稚園合作，安排數十名學童試用「潔手提」裝置學洗手。他們發現學童對裝置感到興趣，表現踴躍之餘，更有學習動力學習正確洗手方法。IVE醫療保健高級文憑學生陳倩彤和陳嬉靖曾經觀察和筆錄幼稚園學童利用「潔手提」裝置學習洗手的成效，她們發現懂得正確洗手的學童人數有上升，能完成七個步驟的學生增加了逾兩成。

幼童優化版「潔手提」裝置會播出長20秒的兒童，令他們對洗手更有興趣，學懂正確洗手。（盧勁揚攝）

IVE表示，未來會進一步優化「潔手提」裝置，計劃與IVE資訊科技學科合作，為裝置馨添古動畫播放裝置，讓小朋友可以一邊看動畫，一邊學洗手。另外，他們亦考慮加入物聯網科技，讓智能手機亦可遙距操作「潔手提」。