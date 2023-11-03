職專畢業生留港補中端人才缺口　孫玉菡：留港首四年要做「本行」

施政報告提出職專畢業生留港計劃，勞工及福利局局長孫玉菡今日（3日）出席活動後表示，計劃主要應對本港中端職業人手亦出現缺口，又指計劃要求嚴格，有清晰規限及監察，來港就讀相關高級文憑課程的外地學生，畢業後若想留港就業，首四年須從事與其就讀專業相關職位、並全期受聘於同一僱主。



政界近年關注推動職專教育。（資料圖片）

施政報告提出，為紓緩技術行業的人手短缺壓力， 職業訓練局2024/25 學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，畢業後可留港尋找與其專業相關的工作。相關安排會試行兩年再作檢討。

勞工及福利局局長孫玉菡今日出席活動後表示，計劃主要針對現時經濟發展，除高端人才外，中端人才職業人手亦出現缺口，包括在資訊科技、機電工程、建造、航空、海事及物流等行業。

他續指，計劃要求嚴格，有清晰規限及監察，來港就讀相關高級文憑課程的外地學生，畢業後若想留港就業，首四年、即首兩個續簽簽證生效期間，必須從事「本行」、即與其就讀專業相關職位，留港首四年亦須全期受聘於同一僱主，而四年後也須在港就業至七年後方能成為香港永久居民。

勞工及福利局局長孫玉菡。(資料圖片/林靄怡攝)

孫玉菡也提到，雖有本地年輕人願意加入，但本地需要的專職人才數目多，因此要廣開不同門路，通過職專畢業生留港計劃加添人才動力。在制訂這計劃時，勞福局與教育局有密切接洽。

施政報告也提及修訂「418」，孫玉菡指最終具體方案必須留待勞工顧問委員會（勞顧會）討論，勞顧會現時原則上認同以四星期作整體去看，但具體四星期內需工作多少小時才符合「連續性合約」的要求，則交由勞顧會討論，並稱有信心勞顧會可以在未來日子得出方案。

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