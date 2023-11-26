超過2萬非本地生畢業後留港就業　勞福局副局長到深圳中大招覽

去年施政報告提出放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」（IANG）至兩年，截至今年10月底，共有22,561宗個案獲批，21,593宗畢業於本港大學，968人來自本港大學在大灣區的校園。勞工及福利局副局長何啟明今日(26日)到香港中文大學（深圳）向準畢業生介紹香港人才入境政策



計劃擴至本港大學大灣區校園畢業生

去年施政報告提出放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」（IANG），除將逗留期限由一年延長至兩年，方便申請人留港以及來港工作外，同時以試行形式擴展相關安排至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年。

據勞福局資料，2022年共有10,391人根據IANG獲批來港。自2022年12月28日優化各人才入境計劃，截至今年10月底，共有22,561宗IANG個案獲批，其中21,593宗畢業於本港大學，968人來自本港大學在大灣區的校園。

何啟明：不少深圳中大畢業生有興趣來港發展

何啟明今日到香港中文大學（深圳）出席「廣東省2024屆普通高校畢業生供需見面活動——深港融合人才交流專場」，向準畢業生介紹香港人才入境政策。他表示，很高興得知不少深圳中大畢業生均有興趣透過IANG來港發展。今日的活動設香港企業專區，涵蓋金融、地產、科技、教育等約40間香港企業。

IANG無配額限制，亦不限行業，不論是本港大學非本地應屆畢業生或大灣區校園應屆畢業生，如有意申請留或來港工作，無須在提出申請時已覓得工作；只須符合一般入境規定，便可留港24個月。