IVE學生參加穗港澳蓉青年技能競賽　金獎得主勤練編程語言

職業訓練局專業教育學院IVE學生高級文憑畢業生吳啟成，在第十二屆穗港澳蓉青年技能競賽的「移動應用開發」項目，代表香港勝出金獎。他在校時候讀人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生，過去數月加強訓練使用 SwiftUI 編程語言，終於抱金而回。



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由廣州、香港、澳門、成都四個城市合辦的穗港澳蓉青年技能競賽，11月25及26日在廣州舉行，總共有接近70名選手參加。香港16人代表隊總共取得 1金1銀4銅的成績，銀獎項目是商品展示團體賽，得主是陳詠琪、林曉渝、冼瑞鳴；4 個銅獎得主是移動應用開發的程振雄、李啟培，移動機器人的潘維瀅、鄧順安和時裝技術的戴熙琳。

「移動應用開發」項目的金獎選手吳啟成一直參與不少手機應用程式開發的國際公開比賽，包括早前由Apple舉辦的「Swift Student Challenge」比賽，他以一個學習盲文點字的手機應用程式獲獎，並獲Apple邀請到美國參與全球開發者大會（WWDC23），期間親自向行政總裁庫克（Tim Cook）介紹其作品。

「穗港澳蓉青年技能競賽」要求參賽者在限時內，設計和開發一個符合客戶業務規則和目標的流動應用程式。為準備比賽，吳啟成應用上次比賽所選用的「SwiftUI」編程語言，加緊練習，並多次複習上一屆「世界技能大賽」此項目的試題，每周回校訓練一至兩天，希望以更純熟的技巧應戰。

IVE電機工程高級文憑學生伍泓軼則組隊參與「移動機器人」項目的比賽。伍泓軼自小受任職電工的父親薰陶而熱愛工程，父子倆會在家組裝機械人，甚至會將安樂窩改造成智能家居，例如上網自學將風扇連上手機應用程式，即使不在家中，需要時也可控制風扇開關，父母皆非常支持愛兒發展STEM專長。他提到開發機械人時少不免遇上挫折，如機械人無法按指示到達目的地或夾起指定物件等，最大挑戰是要在限時內找到機械人故障的原因，故他們要不斷嘗試調整器械力度、編程準確度等。他稱透過參與今次比賽，累積硬件組裝的經驗，對他在學科上的學習和日後參與同類型比賽都很有幫助。

青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁認為技能競賽，年輕選手可透過比賽展現卓越技能和從較量之中彼此交流學習，對培育新一代人才十分有效。主辦競賽的四個城市，會輪流主辦賽事，下一屆 2027年會在香港舉行。

在比賽之餘，大會亦設置攤位，讓參觀者可以體驗更多不同的技能。剛於今年國際及大灣區金茶王大賽奪得大灣區和香港區雙料冠軍、酒店及旅遊學院餐飲營運文憑畢業生麥嘉俊和同為2023年世界技能大賽香港代表選拔賽勝選者李佳浩，在賽事期間，為來賓沖製近 500杯他們心目中最香醇濃滑的港式奶茶，為求調製奶香茶味兼備、濃淡得宜、茶質輕盈的最佳港式奶茶，他們除了向不同老師學習之外，也跑遍香港大街小巷和得過獎的茶餐廳，試味後再回去複製及調校味道。