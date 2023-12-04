恒大最新發展計劃　東盟學生全額獎學金、餐飲業創業計劃提供舖位

恒生大學早前公布早前公布《2023-2028策略發展計劃》，何順文校長於介紹發展計劃時提到，未來的新課程範疇會以人工智能及大數據分析和應用為主。學校將會設立一項4年學費全免的獎學金，除了內地及台灣學生之外，每個東盟國家都有至少1個名額。



恒大最近亦與商界合作，例如與稻苗學會推出青年餐飲業創業計劃，由學會的餐飲業老闆向學生或年輕校友提供創業指導，計劃亦會包括種子基金及舖位。學校亦有與屈臣氏集團合作推出實習計劃，當中包括「一日店長」環節，讓學生以店長角色主導處理所有店舖問題。



恒大校長何順文未來五年帶領校園聚焦六個重點範疇。（恒大提供）

新課程涉大數據、可持續發展 開設專業進修學院供大灣區高管培訓

恒生大學何順文校長指，學校過去數年因應中六學生人數下跌，新課程均以碩士課程為主。課程內容方面，由於不同學院都會用到大數據，只是實際應用場景不同，各學院都在構思相關課程，其他新課程範疇包括創新創業、可持續發展等。他又提到會有與房地產相關的新課程，滿足北部都會區以至是世界各地的人才需求。因應不少現實問題都要運用跨學科知識，例如ESG，學校即將成立跨學科學院。另外，學校正計劃開設專業博士課程。

學校早前成立專業進修學院，為在大灣區工作的香港企業高層提供培訓。學校已經與東莞理工學院簽訂備忘錄，高層可以於香港及東莞兩地上課，更計劃於羅湖一帶增設上課地點，該學院會陸續推出新的培訓課程。

學校收生人數穩定 新獎學金每個東盟國家設至少1個名額

近年學生人數下降，院校收生數字引起關注。何校長表示，學校近年都能穩定地招收到約1,700名學生，除非有空間擴建校園，否則不會錄取更多學生。不過，學校會繼續擴大來自內地及外地的交流生。

他提到，該項新增的4年學費全免獎學金會邀請東盟各國的總領事協助宣傳及遴選申請人，如果有更多學生符合要求而且存在相關需求，學校可以提供額外名額。他指，東盟國家地理位置及文化與香港較接近，相信較能吸引當地學生來港讀書，促進校園多元文化交流，未來會拓展至一帶一路國家。

提供資金、舖位及導師助餐飲界創業 一日店長學前線工作

學校早前與「香港稻苗學會」合辦青年餐飲業創業計劃，如果有學生或年輕校友有意於餐飲業創業，其計劃書經過遴選後，將獲安排由學會的餐飲業老闆會員擔任導師，教授廚房管理、物流採購等知識，以至是提供創業的種子基金及舖位嘗試創業。計劃期望可以承傳餐飲業管理知識，提高香港餐飲業水平。

學校亦與全世界最大的零售集團「屈臣氏集團」合作推出實習計劃，期望培訓更多零售業管理人才，並於未來加入集團。何校長指，屈臣氏向學生提供大量本地及海外實習機會，所有實習都會設有「一日店長」，學生將會擔任店長位置，主導處理客人、貨流、員工等問題，期間會有正式員工在背後支援，於有可能出錯時作出提點或解答學生提出的問題。他強調推出一日店長是希望學生除了後勤部門之外，同時獲取於前線工作的經驗及技巧。