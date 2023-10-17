恒大推人工智能應用系統　針對中小企簡化工作流程、貨品更快上架

香港恒生大學決策科學學院研究團隊成功研發人工智能應用系統「EBizbot」，利用物聯網（IoT）、人工智能（AI）、機器人流程自動化（RPA）及混合實境（Mixed Reality）等嶄新技術，為商戶作即時「格價」及分析、自動撰寫產品描述及協助取貨，提升企業的倉庫管理效率和促進商品的網上推廣，項目得到政府創新科技基金支持，資助總額逾170萬元，並在「2023日內瓦國際發明展」獲得銀獎。



恒生大學研發獲獎一站式人工智能應用系統EBizbot，圖為項目總負責人、恒生大學供應鏈及資訊管理學系副教授何道森博士（右二）、恒生大學供應鏈及資訊管理學系講師鄧慧盈博士（左二）及其他研發團隊成員。（恒大提供）

項目總負責人、恒生大學供應鏈及資訊管理學系副教授何道森博士表示，中小企電商公司面對工作緊湊、工序繁複及人手不足的問題，加上中小企的倉庫空間較小，難以建立庫存管理系統，新入職倉務員往往需時熟習倉庫環境和貨物位置，「有見及此，團隊開發EBizbot系統，透過電子化改善中小企的營運模式，簡化工作流程，提升整體工作效率」。

商戶可利用EBizbot，根據產品的外觀、質地、功能等自動生成量身定做的描述，並可針對多達35個不同類型的目標客戶群自動揀選相對合適的措辭，吸引特定客戶群，研究團隊於六個月的測試期間，發現系統比傳統創作貨品描述的方式節省九成時間，有助商戶盡快將產品上架，提高營運效率。

EBizbot將工作流程自動化，整合各大電子商務平台的數據，依照關鍵字和規格篩選結果進行價格排序，可同時運行多個價格比較，為決策者提供整體市場情況的數據，並分析從價格比較中收集的數據，以確定最佳促銷定價。

何博士示範使用EBizbot系統配備的混合實境頭戴式裝置。（恒大提供）

研究團隊於六個月的測試期間，發現系統比以傳統方式價格和更改貨品資料，分別節省逾六成及八成時間。商戶亦可即時追蹤及補充倉庫存量，系統並會提出重整各銷售平台存量的建議，避免存貨過剩或短缺，試行期間，系統比傳統檢查不同平台庫存的方法節省了逾六成時間。

EBizbot系統同時配備混合實境頭戴式裝置，倉務員可透過裝置收到後勤員工發出的取貨要求，當中顯示貨單的詳細信息，包括產品名稱、取貨數量等，並以圖像引導信息為倉務員指示存倉位置，亦會實時更新存貨數量，既能縮短出貨時間和減少人為錯誤，又能有效縮減逾半訓練新員工的時間。