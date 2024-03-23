國泰業績衝上雲霄　專家料股息可望增至50仙　惟有兩大亂流要克服

國泰航空（0293）業績放榜後，一洗過往三年頹風，不僅扭虧為盈，股東應佔溢利錄得97.9億元，更恢復每股派息43仙，刺激公司當日股價收升5.8%，報9.18元，市值達600億元。



派息固然可喜，市場憂慮聲也不絕，一說國泰疫情期間，受政府出錢相救，現時派息恐怕只是借政府錢做個「順水人情」；另有怨聲指回購優先股，價息皆利政府，小股東受惠少。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城不認同此等說法，他認為，航空業正處於復甦階段，故國泰未來大有機會增發股息至50仙左右。不過，集團亦有兩大挑戰迫在眉睫，故此股價阻力位將在9.5元，料短期難破10元大關。



政府持有的國泰優先股採取遞增股息率，首3年為3厘， 第4年為5厘。﹙資料圖片﹚

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可望續增派息 政府不會「與民搶利」

國泰2020年公告，啟動涉資390億元的資本重組計劃以「救亡」，規模超出國泰當時347億元的市值，當中包括由政府認購195億元優先股，此外公司也通過股東供股方式集資。當時坊間有指，難以斷言有關安排是否有利股東。然而疫情期間，航空業經營環境惡劣，故站在經營者及股東的立場，政府介入資本重組安排，始終能有所幫助。

而今次財報中，國泰業績終重踏上升軌道，賺近98億元，遠高於市場預期的82億元，現價往績市盈率不足7倍；兼自2019年中期業績後，恢復派息43仙，令一眾小股民喜出望外。截至現時，公司已向政府派付22億元優先股股息，去年底已回購一半政府所持有的優先股，計劃將視情況，於今年7月底前，贖回餘下一半。翻查當年計劃，這批優先股採取遞增股息率，首3年為3厘， 第4年為5厘，而若以現價8.7元水平計，當前股息率約有4.9厘，股息與派給政府的力度其實相若，小股東同樣受惠。

溫鋼城預期，國泰今次派息並非只是「曇花一現」，他認為其公司業務正在慢慢恢復，除非再有突發意外，否則股息大有機會逐步增派至接近50仙。至於來自政府的「救命錢」，他料公司應會依計劃公平回饋政府與股東，政府作為官方也不會「與民搶利」，為此擔憂似乎過慮。

溫鋼城表示，國泰股息大有機會逐步增派至接近50仙。（資料圖片）

兩大挑戰迫在眉睫

不過，溫鋼城提醒，國泰當前最大的挑戰就是缺人手，疫情期間大量人員流失，尤以機師最為欠缺。而其他航空公司競爭對手亦在外虎視眈眈，與國泰「搶人手」，縱使公司突然停飛、裁員等負面消息已逐漸被市場消化，但年內業績增長料難立竿見影。

至於公司第二大挑戰，他就指開關復常以後，來自大灣區其他機場的競爭增加，乘客亦不止可以依賴國泰一家航空公司飛往各地。若檢索價格，由香港飛上海單程直航，平日上午機票價格為例，國泰機票高逾2,200元；而從深圳寶安機場經南航、東航等內地主流航空公司，同樣購買差不多時段的單程直飛上海，機票價格則僅約500元至600元，兩者相差約兩至三倍價格。

他表示，現時香港仍以內地遊客為主，外籍人士多為公幹，鮮有遊客。另一邊廂，經濟低迷，內地遊客也不似十年前會在奢侈品店「大排長龍」，反之更偏愛高性價比的「體驗式」旅遊，故低價機票顯然更具吸引力。

溫鋼城預計，國泰可受惠「盛世經濟」概念。（鄭子峰攝）

可受惠「盛世經濟」概念 10元關阻力較大

最後，溫鋼城預計，由於國泰年內難見業績顯著增長，向上突破雙位數的阻力較大，害缺國泰股價應在7.5至9.5元區間內波動。不過，他表示，政府力谷旅遊業，提及「盛世經濟」概念，國泰中期長也可從中受惠。

至於大行對於國泰看法就較樂觀，目標價均高於10元，業績勝於預期。而瑞銀就上調公司目標價至11.6元，稱預期派息及盈利增長下，料股價將有正面反應，摩通目標價為11.2元，大摩就為10.5元。不過大和就下調評級，由「買入」降至「跑贏大市」，認為短期欠缺股價催化劑，但升目標價至10.5元，並上調今明兩年每股盈利預測3%至11%。