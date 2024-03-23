香港機票貴？讓數據與港客說話　復活節即興飛東京國泰$5400起跳

航空業運力未完全恢復，香港機票特別貴是旅客、常往外經商人士口邊掛住的怨咒。復活節長假將至，到底香港、特別是國泰航空機票在哪價位？《香港01》比對各大航空公司於復活節及之後暑假期間往日本東京及歐美單程機票價格，包括由香港出發及鄰近地區航空公司出發的平均每公里票價。



總結三大現象，首先「廉航」未必廉價，當中香港快運在個別熱門日子不連行李票價甚至較母公司國泰航空高；其次國泰飛東京票價較新加坡航空貴，但飛英美地區卻相對便宜，其中暑假飛英國每公里票價更可便宜逾1成半；第三是泰國機票價格在普遍情況下較香港及新加坡便宜。



是貴還是合理，復活節前「返鄉下」遊日本的旅客各有感覺，不少市民都感覺國泰機票價位偏高，因而有人選擇「用分換飛」，有人則改選廉航：「慳返嗰四五千蚊，留返過到去（日本）買嘢！」



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《香港01》在本月中（16日）查找復活節假期以及暑假飛往日本東京、美國洛杉磯、英國倫敦及德國法蘭克福的飛機票價，並比較復活節3月30日及暑假7月15日，鄰近地區航空公司，包括新加坡的新加坡航空和廉航Scoot（酷航）、泰國的泰國國際航空，以及中國內地的中國東方航空票價及其每公里票價。

復活節假期首日 國泰飛東京單程$7,302

香港機票到底有多貴？以最受港人歡迎的日本東京為例，比對復活節假期首日、即3月29日，香港快運及大灣區航空往東京的單程機票已於當日售罄，至於國泰航空，官網票價則高達7,302元，平均每公里價格達到2.46元高水平；香港航空亦售6,622元，平均每公里價格達到2.23元。至於非本地航空價格更貴，當中全日空單程票價更高達11,788元，平均每公里價格達到3.98元。

熱門日子「返鄉下」成本多高，在機票價格上可見一班。不過，總結票價現象，卻發現熱門日子越近啟航時間，「廉航」未必是最廉價。在3月16日搜尋3月30日往東京單程飛機票為例，國泰票價為5,482元，但旗下廉航快運，不包行李卻高達5,558元，較國泰貴76元，更是本地航空公司中售價最貴。

再過三日、即3月19日再搜尋國泰與快運3月30日往東京票價，當中國泰已加至6,392元，另一邊廂快運不包托運行李，票價也已飆升至6,628，較國泰貴236元，即貴3.7%。

不過，若取距今仍有4個月時間的暑假（即7月15日）票價分析，快運廉航優勢則得以彰顯，單程往東京票價則只售1,058元，較國泰5,482元便宜逾8成，亦是本港航空公司中最便宜。

每飛行公里計 暑假國泰香港起飛往東京 比新加坡航空新加坡出發貴$1

不少人指香港、尤其國泰機票特別貴，第二項現象則反映國泰在暑假飛往日本東京及德國法蘭克福票價確較主要競爭對手新加坡航空貴上不少，但往英國倫敦及美國洛杉磯票價卻較便宜。

以暑假票價數據所看，國泰香港往東京飛行距離約2,965公里，5,482元票價計算，每公里票價高達1.85元；新加坡航空由新加坡往東京距離則更遠，有5,363公里，但票價卻比國泰便宜，只售4,417元，每公里票價也只有0.82元，較國泰便宜約5成半。

換個說法，以往東京為例，每飛1,000公里，新加坡出發的旅客便較香港出發的旅客機票節省逾1,000元機票成本。兩航空公司往德國法蘭克福票價方面，新加坡航空平均每公里票價為0.41元，國泰則為0.55元，兩者相差約兩成半。

國泰也並非全部都貴，其飛往英美的票價其實更有優勢，其中長達9,642公里的英國倫敦航線，暑假票價只售4,768元，平均每公里0.49元；新加坡航空則售6,406元，平均每公里0.59元，較國泰貴1成。

另一個現象則反映，泰國票價普遍較香港、新加坡及上海便宜，上海飛國際線則在普遍情況下均較貴，只有接近啟航時間3月30日，飛倫敦航線是四個地點中最便宜。

遊日夫婦選廉航：慳返嗰四五千蚊留返過到去買嘢

數據以外，用家感覺同樣實際。在3月19日，不少受訪出發或從日本回來旅客，對「機票貴」也有話兒。謝生謝太當日乘搭香港快運到日本旅遊，機票約每人2600元，他們直言6000至8000元機票錢太貴，故未有選乘國泰：「即使多咗啲食嘅嘢（飛機餐），都唔需要去到咁貴，慳返嗰四五千蚊，留返過到去（日本）買嘢。」

另一位同樣是乘搭香港快運到日本的劉先生指，國泰機票比香港快運貴大概2000到3000元左右，而往日本航程較短，「好似搭巴士咁，未必需要一個配套好高級嘅航班」。不過，在日本留學的何同學則表示，是次日本來回香港的國泰機票大概花費9000元，但她認為價錢仍屬可接受範圍。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

對於機票定價構成，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，價格會視乎市場供求、是否有競爭對手及出發地成本價格而定。他稱香港人工貴、租貴，以香港出發的航班成本或更貴，「好多人都有發現，喺加拿大飛香港再飛返加拿大，其實係比你喺香港飛加拿大再返香港機票貴。」

廉航非必然便宜？ 李兆波：觀念影響蜂擁購廉航推高價

至於廉航較貴情況，李兆波稱廉航未必最廉宜，廉航在需求大的時候，系統價格也隨之攀升。他表示，廉航在購買行李重量時較彈性，受不少人歡迎，加上消費者觀念認為廉航較傳統航空貴，於是蜂擁而至購買廉航機票，價格便會水漲船高，甚至在一些熱門日子，廉航機票比國泰更貴。

另一方面，他稱全球不少國家現時因政治因素，未能使用俄羅斯領空，導致飛行時間及成本上漲，反而國泰已恢復使用俄羅斯領空，也會令相關長途航線的票價，較其他航空公司更便宜。

機管局：有不同措施鼓勵航空公司恢復及增加往來香港航班

機管局回覆指，機票價格主要取決於市場供求狀況，機管局有不同措施支持及鼓勵航空公司恢復及增加往來香港的航班，例如於2022年推出「著陸費回扣早鳥優惠計劃」，若航空公司於2023年4月底前的客運航線抵港航班數量較2022年12月初高，便能於2023年1月至2024年3月底期間享有約30%著陸費的回扣優惠，截止到今年1月，已經有約60間航空公司獲得著陸費回扣。