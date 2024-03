運力全復延至明春　工會稱國泰或滿意「較細規模」　憂延後陸續來

我們估計需要數年時間、而非數月,才能訓練足夠新機師支持香港及我們的國際航空樞紐,但諷刺是航空公司不願意支付足夠費用留住現有機師,更不用提吸引之前的機師回流(But the airline is unwilling to pay enough to retain existing pilots, never mind entice the former pilots back.)

香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt