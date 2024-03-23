運力全復延至明春　工會稱國泰或滿意「較細規模」　憂延後陸續來

國泰航空在運力只及疫前七成下去年全年大賺98億元，國泰最新公布全面恢復運力時間要延遲一季，港人明年春季前或仍要捱貴票。機師工會認為，在營運層面國泰或對「較細規模」感滿意，但相信這非香港及政府樂見，又強調積極聘請機師，才是展現香港希望成為國際航空樞紐雄心的表現。



經濟學者分析，當運力恢復供應增加，機票價格會下降些，即機位愈緊張對營運愈有利，故站在管理層角度，國泰或未必想盡快回復原來運力。不過，基於社會責任及政府壓力，相信國泰仍會盡力恢復運力，但目前情況所看，預料機票價格或要一至兩年才能回復至較正常水平。



延伸閱讀：

▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



+ 7

國泰上周公布業績，在去年底恢復疫情前7成運力情況下，全年大賺98億元，是自2019年以來首錄得盈利。不過，國泰同時宣布預料恢復全部運力的時間表，會由今年內延後多三個月至明年年初，行政總裁林紹波解釋主是人手不足所致，又強調機師流率已回落。

對於港人最關注的機票票價問題，林紹波當日也承認因全球航空業通脹及供應鍊成本壓力等問題，預料機票票價難以回落至疫情前水平。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

李兆波相信國泰非特意延後復運力 票價或須一至兩年始回到正常水平

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，通關初期曾往日本，當時需求大機票貴，雖目前機票仍然偏貴，但較初初已相對正常了些。他又說，大部份短途航線已復原來供應，以港人熱門聖地日本為例，現時供應已較充足，在非假日時間機票已相對便宜。

國泰延遲三個月全面恢復運力，李兆波稱以航空公司管理層角度而言，供應愈緊張即愈多人競爭，對營運也愈有利。

供應愈緊張就愈著數，（國泰）疫情前需求結構都幾擁腫，我諗佢都唔想回復到當時，但唔回復同人競爭請機組人員又可能會有啲蝕底。 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波

他續稱，有些事情難以控制，也並非指國泰特意延後恢復運力的時間，強調因社會責任及政府壓力，相信航空公司也正努力盡快恢復運力，相信屆時機票價格會便宜些，但以目前情況所看，料仍須一兩年時間才能回復正常水平。

國泰機師不足。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港航空機組人員協會：積極聘機師才能展現香港希望成為國際航空樞紐雄心

僅7成運力已創造近百億元利潤，會否失去誘因加緊聘請機師以盡快恢復運力？香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt認為，須取決於公司目標，在營運層面國泰或對較細規模感到滿意（might be happy with a smaller airline），但相信這並非香港及政府樂見，又強調積極聘請機師，才是展現香港希望成為國際航空樞紐雄心的表現。

Paul Weatherilt又說，難以置信公司復蘇計劃是基於機師須做更多工作，現時恢復運力時間表推遲三個月，但相信類似的公布會陸續有來（No doubt there will be a sequence of similar announcements）。

我們估計需要數年時間、而非數月，才能訓練足夠新機師支持香港及我們的國際航空樞紐，但諷刺是航空公司不願意支付足夠費用留住現有機師，更不用提吸引之前的機師回流（But the airline is unwilling to pay enough to retain existing pilots, never mind entice the former pilots back.） 香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt

航空政策研究中心政策及知識轉移主任袁志樂。（資料圖片／盧翊銘攝）

袁志樂：運力恢復較其他地方慢加大機位競爭推高票價

航空政策研究中心政策及知識轉移主任袁志樂表示，飛機、員工及其他成本上漲屬全球性問題，故現時機票仍較疫情前貴，香港則有其獨特情況，包括運力恢復較其他地方慢，但航班需求又較多，在較少機位情況下乘客競爭較大，因而令票價上升。他稱去年港人讀書移民地點、旅遊熱點等機位需求較大，故該些航線票價也更高。

袁志樂預料，若無突發事件，目前機票價格已接近見頂，隨運力逐漸復，加上出行需求已過了一次性反彈，相信今年需求會稍微慢慢回落，令票價相對有回落空間，「短期始終人手短缺問題難令運力恢復，包括唔同機組人員，尤其係機長，短時間未必可以靠培訓去增加數目，樽頸位會係嗰度多啲。」

運輸及物流局：航班數目及客運量一直穩步恢復

運輸及物流局回應指，香港國際機場的航班數目及客運量一直穩步恢復。現時，共有約120家航空公司營運航班來往香港國際機場和全球約180個目的地，航點數目恢復至約疫情前的80%，機場的客運流量在去年年底的聖誕高峰期已恢復至疫情前的80%，機管局預期將於2024年年底完全恢復至疫情前水平。

該局續稱，本地航空公司積極恢復服務的同時，機管局亦一直與非本地航空公司商討開展及增加往來香港的航班。該局指政府會針對現時機場的主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，包括位於歐洲、非洲、南美洲及亞洲在內的地區，加強航空聯繫，鞏固及擴大香港的航空網絡。