東京機票貴倫敦一倍？　拆解國泰航線「黃金部署」　靠呢招大翻身

國泰航空（0293）上周業績放榜，扭虧為盈轉賺97.9億元，吐氣揚眉。然而運力尚欠三成，到底公司是如何扭轉乾坤「賺大錢」？翻查財報，國泰在疫後對北亞航線（包括內地、日、韓、台等地），格外「厚待」。其可運載量不但按年飆5.3倍，運載率也提升23.6個百分點，超然於其他地區。



更重要的是，《香港01》再隨機抽查數個旺淡季時段，國泰8大熱門航線的經濟艙來回機票價格，竟發現同一月份，長途的倫敦航線，淨機票價格只需4,520元，反之，作為港人「鄉下」的東京，淨機票價格卻高達9,100元，兩者足足相差達一倍。有業界解釋，機票價格出現「短加長減」現象，主要是涉及供求問題，當航線需求愈大，航空公司議價能力自然愈高。



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北亞區客運增幅最勁

比對受疫情影響前的2018年，國泰去年客運服務的整體可運載量下跌44.9%，不過受航班供應減少的影響，整體運載率反倒提升至85.7%，較2018年的84.1%為高。

當中，國泰在疫情前後所「力谷」航線，亦大有不同。從財報中可見，在2018年，歐洲機為公司重點加強航班，可運載量按年有10.8%的增幅。而疫後復常，則改由包含東京、大阪、台北在內的北亞區航線「領跑」，可運載量按年大增5.3倍，而運載率也提升23.6個百分點，重視程度可見一斑。

東瀛遊：去年港人旅日211萬人次 需求強有加價能力

國泰雖未披露北亞區內具體盈利情況，但從業界口中仍在窺探一二。東瀛遊（6882）執行董事禤國全日前接受《香港01》訪問時透露，國泰去年業績吸睛，日本航線一定有「好大的幫助」。

他解釋謂，由於日本為港人外遊熱門地，兼且日圓弱勢，單計去年全年，本港旅日遊客已有211萬人次，恢復至2019年的93%，故此香港各家航空公司，都能從日本航線獲得不菲利潤。

他坦言，「其實邊個目的地demand（需求）大，邊條航線就有議價能力」，故此國泰北亞區率先狂加航班，亦無可厚非。他舉例指，旺季前往日本的經濟艙價格，叫價高達1.6萬元，仍不乏捧場客。

聖誕節檔期 東京機票貴倫敦一倍

為印證上述說法，《香港01》於20日中午時份，以周一出發、周六返程的直航經濟艙輕便雙程機票作為標準，通過國泰官網隨機抽樣3個月份，香港出發前往全球8大城市的機票價格與班次情況。

結果發現，在抽查的部分月份內，倫敦航線較之於東京航線，價格相若甚至更低，顛覆過往港人機程越遠，價格越貴的固有觀念。當中，在6月、不涉及假期的慣常淡季，東京航線淨機票價格介乎3,700至4,900元，竟較飛長途的倫敦淨機票3,200至4,500元的價格略高。至於今年12月23至28日包含聖誕假期的一周，長短途航線機票價格分野更為誇張。僅對比東京與倫敦航線，東京航線最便宜的淨機票價格已高達9,100元，反之，飛倫敦的淨機票價格僅需4,520元，不到飛東京價格的一半。

東瀛遊（6882）執行董事禤國認為，國泰去年業績吸睛，日本航線一定有「好大的幫助」。 （資料圖片／張浩維攝）

至於8月暑期出遊旺季，除卻北京與台北航線，全部航線都有顯著加價，單是日本東京及大阪兩條航線，加價幅度已約有40%，倫敦航線價格直接翻倍。禤國全解釋，8月暑期涉及學生在英國開學或是放假，故相關航線價格飆升。至於6月這種不涉假期的淡季，就會出現「長途平過短途」的現象，反映機票價格完全取決於需求。

當中，疫後所港人出現的「報復式」旅遊，集中在日、韓、台等北亞航線。由於相關航線耗程短，燃油及人工成本較低，國泰亦自然樂意加密班次。舉例，飛往台北的航班，在單日直航就最多可有11班，最近兩班僅間隔25分鐘，密集程度，可謂較半小時一班的機場巴士，更勝一籌。供給充足、利潤可觀、需求強勁，即便公司未完全恢復運力，仍可靠相關航班大挖「金礦」。

熱門東京航線 國泰佔八成份額

無可否認的是，無論一條航線利潤多麼誘人，如有幾間勁敵分食，廝殺之下難免利益受損。但《香港01》上周五（15日）通過Trip.com平台，抽樣在2本月19至21日，香港飛往東京所有航班。

當中發現，東京每日約有25個航班，其中國泰及旗下廉航香港快運，就已佔有當中10班左右，另有約10班為日本航空班次，同與國泰聯營。這就意味著，兼具需求、供給、利潤的東京航線，每日80%的航班，都盡數落入國泰袋中，話語權舉足輕重。即便能否長期維持尚未知，但已然為國泰今次亮眼業績，立下汗馬功勞。