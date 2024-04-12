友邦股價殘見7年低　溫傑揭背後三大「致命傷」　明言勿撈底

友邦保險（1299）股價連日下挫，今日﹙12 日﹚盤中挫逾半成低見48.7港元，為7年低。有專家直言，集團面對三大「致命傷」，令股價不振，建議投資者觀望。有大行認為，友邦跌幅，已經考驗投資者的耐心，但市場憂慮將於5月份的季績得到緩解，仍維持「增持」評級。



友邦（1299）自公布業績後，股價一直下挫至七年來新低。（資料圖片）

友邦（1299）自公布業績後，股價一直下挫，由公布前的64.85元，最新已跌穿50元水平，跌至七年來的低位，跌幅近兩成半，大幅跑輸大市；若較2021年「 紅底」相比，更累瀉一半！

其實業績看上去不算太差，受惠香港及中國內地業務復甦強勁帶動新業務價值（按固定滙率計算）增長33%至40.3億美元，年化新保費升45%至歷史新高的76.5億美元；全年股息為161.36港仙，按年增5%。管理層明言，今年首兩個月內地及香港新業務價值錄雙位數增長，勢頭良好，有信心內地訪港旅客需求持續。

致命傷一、新業務價值利潤持續下挫

不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑卻指出，友邦業績表面亮麗，卻面對三大致命傷。他直言，「通關後新業務價值升係預料之內」，之不過新業務價值利潤率持續未有改善正是致命傷。

翻查業績，的確集團新業務價值持續增加，惟中港兩地的利潤率卻大幅下挫（下圖），整體亦由2021年的63.2%，下跌至2022年的61.5%及2023年的55.6%。而對外界的關注，管理層於業績會上只表示，受惠產品結構轉變和潛在減息支持，新業務價值利潤已經有改善。

致命傷二、未有股東返還過剩資本時間表

其次是集團未有公布新一輪的股東回報計畫。溫傑笑言，「依家大家睇得好重要。」友邦2022年推行為期3年的100億美元股份回購計劃，截至去年底累計已累計回購72億美元股份，但未有公布完成計畫後會否再推，僅表示會繼續發展業務，通過多種方式實現優化市盈率，尋找不同方法為股東優化價值。

致命傷三、散戶無誘因「撈貨」

最後是市場有太多選擇。溫傑指出，現時市況下，若果要收息散戶可考慮內銀股，部分中概股如京東（9618）及美團（3690）股價表現亦有好轉，而估值比友邦便宜的保險股，亦有中人籌（2628）及平保（2318），看不到投資者有什麼誘因追入，亦未見資金流入該股。

溫傑表示，友邦股價下跌是預料之中，「但我估唔到佢跌咁多」，認為現時股價已反映市場對內地經濟下行及新業務價值表現不及預期的憂慮，「已經反映咗，似乎仲係過份反映！」

即使如此，他認為，中、長線投資者至少要觀察5月份的最新業務數據才決定是否「撈底」，至於較進取的則建議通過衍生工具去投資，「依家友邦穿晒位，唔知個底係邊，你好進取想博咪買少少call（認購證），但要預咗會輸晒！」

摩通：股價將復甦 維持「增持」評級

大行看法相近，摩根大通日前發表報告指，為新業務業績帶來最大貢獻的香港業務，下半年新業務價值增幅明顯放緩，反映內地訪港旅客業務增長的邊際放緩，預料今年首季新業務價值將增長19%至12.45億美元。

摩通又指，業績後見到投資者主要擔憂集團向股東返還過剩資本的時間表和方法、內地業務的增長質量，以及單獨披露印度業務表現的時間。但相信，隨著現有回購計劃完成和一系列新公告的發布，市場幾個主要擔憂將得到緩解，五月初首季季績公布時，應會確認健康穩健的業務增長和新股東回報計劃的時間表。

摩通表示，股價今年以來下跌超20%，同期恒指跌幅為1%，已經考驗投資者的耐心。預期該股將會復甦，維持「增持」評級，目標價92港元。