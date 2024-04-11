獅王股價近日復甦　友邦卻似被忽視｜許繹彬

港股本周初在缺乏任何利好消息下，有感完全頓失方向，進退失據。投資者在繼續觀望中美最新經濟數據下，港股周二成交曾大減至829億元，僅多於上周五在沒有北水加持下的736億元成交，情況再度令投資者的雄心動搖。促使港股呈現膠著，除國內A股在沒有方向，只能在3000點附近窄幅徘徊外，一向在股票市場強勁的美國市場，亦因在上周五公布的3月非農數據遠超預期，令減息進一步降溫，首次減息預期原定在6月可能會押後至9月，因而令美股在高位作出顯著回落。

一向跟隨美股上升而創下高位的日、韓、台灣股市亦相繼從今年高位急急回落，日股由高位累跌逾5％之多，其跌幅可為各市場中最大。市場普遍預期，由於聯儲局減息時間可能會押後，因而令一向強勢及屢創新高的日、美等股市或高位已見。正因如此，外資再次有機會增持，仍處於極低水平的港股有可能又在市場奏起，在資金的輪流炒作下及強勢股票市場轉弱勢下，反而可能對港股有利，後市看法因而偏向穩中向好及更有人認為可以擺脫過去年3年的劣勢，今年有機會向20000點推進。投資者是否如願以賞，仍有待時間去證明，

是否到20000點，可能言之尚早。但昨日（10日）在美股及國內A股持續牛皮的情況下，好友大軍向上突襲萬七關，一開市不足半小時，已升穿17000點阻力位，下午更度高見17190點，差24點便觸及前高位17214點，成交金額再次重返1,000億元以上，成交與升勢可謂相當匹配。昔日帶動大市向上的火車頭ATMXJ再現雄風，當中被遺忘的阿里巴巴（9988）亦發力更曾升近一個月高位，最終能升4.894%。股王騰訊（0700）升3.01%及美團（3690）則升4.11%，兩者均是升穿的1個月高位。儘管港交所（0388）只升1.47%，但亦已一改近日劣勢。全部大藍籌一同進攻下，大市在完全沒有先兆的情況下一起發功，驅使在估你唔到的情況下，升穿17000點的水平。

儘管港股昨日能升穿17000點，但始終是在毫無先兆及不是受惠於其他國家，所以有夾淡倉之嫌，令到17000點此時看來可有點虛浮。而單憑只有千億元成交，就算有傳外資重臨，額度亦可能有限。除非未來在國內A股的帶動下令港股一起上升，更因而令成交持續可推至1,500億元左右或以上，相信這才可確認轉勢，否則港股可能仍會16800點至17200點徘徊。再者，有民企內房世茂（0813）繼中國恒大（3333）後被申請清盤，亦是可能令港股存有不確定的隠憂。投資者除暫時只能觀望內房股的潛在問題外，如其問題持續惡化，亦是令港股回調的可能，投資者定必格外留神。而美國10年期債息由去年底約3.8厘回升至4.4厘以上，周初更高見4.464厘，突然創去年11月以來的新高，亦是令美國有機會作出調整。從外圍存在不確定的問題，港股能否真是能獨善其身，有待時間考證。近日獅王滙豐（0005）股價突然甦醒過來，而有異曲同工的友邦（1299）則有被忽視之感。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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