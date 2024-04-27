港股私有化走兩極　慎防躺平「硬食」　長實出另一招「日日賺」

港股近日反彈回升，但仍處低迷狀態，不少上市公司提出私有化。《香港01》統計後發現，今次「私有化潮」出現兩極現象，一是以每股資產淨值（NAV）計，部分要約價大幅折讓逾七成；但同時，卻有部分企業以溢價提私有化，料尋求到其他交易所重新上市，以取更佳估值。



有業內人士直言，即使大股東以大幅折讓提私有化，小股東為求離場而「躺平」接受；但提醒，若果高質素的企業及資產持續離開港股市場，或進一步削弱港股的吸引力，認為監管當局應該及時檢討。



年初至今，已有至少11間上市公司已提出或曾傳出私有化要約．（資料圖片）

目前恒生指數的市盈率不足10倍，相比起美股動輒20倍以上，可說是四處都有「平貨」，吸引不少控股股東提出私有化。據《香港01》綜合港交所（0388）披露易通告及市場消息，去年已有19間公司提出私有化，已退市的達11間，至於年初至今，已有至少11間上市公司已提出或曾傳出私有化要約。

整體來看，提出私有化的企業大多都有市值較低，股價與資產折讓大、價格及交易量長期處於低位等特徵，部分要約價與每股資產淨值（NAV）折讓達七成或以上。更值得關注的是，多家公司在私有化方案的公告中提到融資能力受限的問題，以已退市的魏橋紡織為例，該公司表示自2006年3月11日以來，並未透過發行股份自公開市場籌集任何資金。

宏高證券投資經理梁杰文接受《香港01》訪問時指出，對大股東而言要約較每股NAV折讓越多越理想，但仍要考慮其他股東是否接受。若果提出私有化的成本已經產生，但因折讓太多而最終失敗，亦不是大股東想見的情況。

不過他亦指出，目前港股市況低迷，小股東或以「躺平」的方式，回應大股東的私有化計畫。他舉例，朗廷酒店公布以協議方式進行私有化，除非遇上小股東激烈的反對，親自到股東會投票，令協議未能通過，否則最終只會強制將股份向大股東出售，「就算小股東2蚊買，依家得返0.8元左右，心入面幾唔情願都好，可能唔出席股東會，因為反對的話（股價）又可以跌返落0.6元左右。」由於小股東不太積極提出反對，令私有化協議更易通過。

所謂以協議方式私有化，是指控權股東要求公司向股東提出協議安排，建議註銷所有小股東持有的股份。有關協議須根據公司成立所在地的公司法執行，並由所有股東投票決定，一旦獲通過，協議對所有股東均具約束力。簡單而言，只要投票獲太多數出席股東贊成，不出席的股東所持有的股份都會被強制賣予控權股東。

有企業「反傳統」 以NAV溢價提私有化

不過在新一輪的私有化的企業當中，亦不乏以NAV溢價私有化，當中包括屬國企的國藥集團以逾4%溢價私有化中國中藥，涉資約156.45億元；國資委旗下的寶武及國新投資提出有先決條件的自願全面現金要約，以每股作價6.48元收購所有股份將中糧包裝私有化，較NAV高出三成；另外，維達國際亦獲新加坡金鷹集團管理旗下APRIL，以每股23.5元收購，是每股資產淨值的1.45倍。

日前亦傳出黑石集團夥控股股東即將就私有化歐舒丹（0973）達成協議，目前公司正停牌；《彭博》報道亦指出，新秀麗（1910）正研究包括私有化在內的可能，同時考慮在美國雙重上市。以歐舒丹為例，公司目前例牌，停牌前股價為29.5元，惟每股資產淨值約為6.6元。假設大股東只以以每股29.5元為要約價，仍是每股資產淨值的3.5倍。

至於《路透》早前引述知情人士報道，李寧（2331）創辦人李寧正考慮將公司從香港交易所私有化，原因為公司估值在香港市場被低估，公司回應時未有直接否認，僅稱「任何可以提高投資回報的方案都會考慮，包括派息及其他，但目前沒有計劃可以向大家報告。」

安邁企業諮詢公司董事總經理 Xuong Liu接受外電訪問時預料，企業認為到其他交易所上市，更易接觸國際投資者，預料未來會見到更多私有化交易，他形容「這僅僅是個開始」。

梁杰文亦指出，他亦理解維達國際等企業私有化後，再到其他市場以一個較高估值的地方重新上市的做法，「呢個係一個創造利潤嘅行為，好合理。」翻查資料，去年2月JS環球生活（1691）宣布剝離中北美和歐洲業務，並將其分拆成SharkNinja（SN）在美國獨立上市。分拆後，JS環球生活僅保留九陽業務以及SN亞太區業務。兩間公司分拆後估值分別極大，最新在港上市的JS環球生活，僅以市盈率4.8倍交易，在美上市的卻高達52倍。

梁杰文表示，理解維達國際等企業私有化後，再到其他市場以一個較高估值的地方重新上市的做法。（資料圖片）

若果港股交投及股價低迷情況持續，優質企業或資產通過私有化「離場」的同時，又欠缺新股上市（IPO），梁杰文擔心港股會走向「死水」，若果港交所或監管機構未能及早檢討，或會出現惡性循環。

兩大因素 或令港股變「死水」

他解釋，美國加息、市場憂慮中國經濟增長等以往都出現過，但中美貿易戰及美國對中國實施制裁等情況，過去未試過發生，令投資者較難作出投資決定。另一方面，過去港交所及證監會過去一直收緊上市條例，如提高上市門檻及推出「快速除牌機制」等，「依家個池塘好乾淨，冇騙子，因為你殺晒所有人。」

另一方面，當局又未能有效的處理民企造假數的問題，「中證監早排講咗恒大（3333）涉財務造假，要重罰，但香港似乎未見到行動，會財局只係話繼續調查，咁即係點？」他直言，過去牛市，大家不會察覺出機制的問題，但目前市況差，當局的不作為令市場對港股失去信心，「會唔會買間民企，之後發現做假數，但你（當局）又只係停佢牌，冇後續行動？」

他直言，目前的市道下，不論上市公司被私有化或除牌都好，損失的都是「小股東」，又笑言，或市場或許有少部分人，滿足於現時的情況，「長實（1113）百幾蚊嘅NAV，只係賣緊三十幾蚊，唔洗私有化只係回購每日都賺緊錢，如果有粒藥可以令香港明天就回復牛市氣氛，你今天食定係『回購』完先食？」