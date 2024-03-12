李寧據報考慮提私有化　體育用品股「李寧」曾飆2成

體育用品股李寧（2331）據報其創辦人李寧正考慮將公司私有化。《路透》引述4名消息人士指出，李寧擬對公司提出私有化。



《路透》指出公司回覆稱目前尚未收到有關此事的信息，又表示李寧本人未有回覆。

受到消息刺激，李寧股價曾高見24.55元，急升20%，更於下午1時47分至1時52分期間觸發市調機制。最新報22.3元，升9%，成交額為24.87億元。

04年6月上市至今

李寧於2004年6月28日上市，上市價為2.15元。截至去年6月底，身兼主席及聯席行政總裁的李寧，透過非凡領越（0933）及其本人持股，合共持有該體育用品公司10.45%。

去年宣布斥22億元購北角商廈為香港總部

作為上市公司，李寧近期有不少動作，包括於去年12月宣布斥資22億元，購入北角商廈「港匯東」全憧物業作為公司在港的總部。當時公司負責人回應內媒《澎湃新聞》時指，公司國際化戰略佈局正處於積極發展階段。李寧在香港設立總部的決策，是公司國際化進程中的一個重要里程碑。從2022年香港門店開業以來，海外拓展已提上集團業務規劃之中，並預計2024年會啟動李寧海外業務的拓展。

公司指，希望在海外通過品牌營運，建立海外消費者的品牌認知，建立海外品牌經營的模式，為未來更廣闊的海外市場拓展打下基礎，使之成為李寧集團的成長引擎之一。

同月公司又表示，會於未來6個月會不時於公開市場進行回購，斥資最多30億元。

李寧指香港在多方面具良好基礎，對發展內地或是國際業務都有利。（政府新聞網截圖）

創辦人李寧指香港多層面擁良好基礎

其後集團執行主席李寧指出，香港有很好的基礎，在人才、法治、稅率等方面，對發展內地或是國際業務都有利，認為在香港設立總部是最佳選擇，香港的地位難以替代。

據去年12月26日政府新聞網發布的李寧受訪內容，他指香港在貿易、產品設計、品牌零售管理、供應鏈管理方面，都擁有大量專業人才。再加上香港是自由港，法治基礎穩固，並有低稅率甚至免稅等特殊的區域環境，對於發展內地或是國際業務都有利。他認為，在香港設立總部是最佳選擇。