高息股除淨最後召集！　呢隻股息逾7厘　專家傳授最佳入手時機

即迎來各大高息股除淨高峰期，當中不乏股息率達6厘以上的高息股，最高可逾7厘，「食息型選手」和「撿漏型選手」宜把握是次機會。同時，《香港01》更邀請到兩名資深股評人一同拆解除淨期入手最佳時機，更嚴選心水高息靚股，做到「財色兼收」。



踏入七月上旬，六大內銀股括中信銀行（0998）、建設銀行（0939）、招商銀行（3968） 、工商銀行（1398）、郵儲銀行（1658）以及中國銀行（3988），以及煤炭股中煤能源（1898）除淨在即。以上多隻股份，股息率介乎逾6厘至7厘，其中信股息率更高達7.58厘，為眾股之冠。

不過小股民須留意，內地設有股息稅，故跟其他H股一樣，其所宣布派發的每股派息，均要打九折，扣起一成作為股息稅，有別於報價機或財經網站見到的數值。以中信銀行為例， 每股派息0.356元人民幣（折合約0.38港元），截至周五（28日）收報5.01港元，股息率7.58厘，扣除10%股息稅後，股息率降至約6.83厘，若以一手5,010元計，收息約342元。

六大內銀股及一煤炭股除淨一覽。（記者製圖）

信行及郵儲業績表現最為標青

論六大內銀股今年首季業績表現，信行業績增長表現算得上「見得人」，為唯一一家純利有正增長的內銀股。其不良貸款率則為1.18%，與上年同期持平。惟淨利息收入稍微遜色，按年跌4.55%至349.6億元；但建行純利即使按年跌2.2%，至868.2億元，仍是吸金力最強的內銀股，其淨利息收入1497.3億元，不良貸款率按年跌0.01%。

不過對比以內銀股全年派息，以招行最為「疏爽」，派息增幅按年升13.46%，每股派息1.972元（人民幣，下同）；其次則是中煤能源，連同特別息，每股派息0.555；而建設銀行則每股派息0.4元，按年升2.83%。

六大內銀股業績表現一覽。（記者製圖）

資深股評人拆解最佳入手時間

誠然，不少散戶投資策略，是會在除淨日前「臨急抱佛腳」入市，再收到股息後，便把股票賣出；另一種策略則是「炒除淨」，小股東先預早一段日子入市，待除淨期將到，高息股吸引大量散戶湧至，在推高股價之際，再趁機高位將股票沽出獲利。假若想長線收息，再待除淨日後股價因除淨而下跌才買入，以較平價錢掃貨，降低成本。

對此，光大國際證券策略師伍禮賢表示，以長線投資策略部署而言，股價於除淨後股價低位入手會比較「著數」。他解釋，不少散戶投資者會以除淨前買入以獲得股息，其股價於除淨前走勢往往較強。同時，他認為隨著內地政策鼓勵上市公司提高分紅派息水平，高息股仍是投資者關注的板塊，相信高息股於下半年都有不錯表現機會。對上述高息股他則更好看中煤能源，他指中煤近期股價稍微落後些許，同時宣稱會派發中期息，因此偏向推薦煤炭股多過內銀股。

伍禮賢倡以除淨後股價低位入手最為「著數」，推薦中煤能源。（資料圖片）

而iFAST Global Markets投資總監溫鋼城則表示，長線投資者趁派息前，鎖定利潤估出股票是相對安全穩健做法，他解釋，除淨後相應股值也會縮小，將可能影響其未來業務表現，因此趁股價升到一定高位就可沽出。個別股推薦方面，他表示以長線穩定考慮會推薦工商銀行以及郵儲銀行，稱其價往績表現優秀，具有上升動力。