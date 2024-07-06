專家授下半年揀股攻略！　有藍籌獲「打孖」唱好　呢隻股息逾8厘

股票市場在2024年上半年均呈上升表現，恒指雖仍制約在萬八關口，但在頭六個月整體仍錄得3.4%升幅；而美股市場表現更「威風凛凜」，三大指數齊齊升。踏入下半年，一眾散戶在股票市場可如何作新部署？《香港01》邀請兩位股評人，分別嚴選他們心水高息港股、最看好的港股及美股，讓大家一文睇清未來6個月值搏股份！



郭Sir：投資策略宜保持「進可攻退可守」

香港股票分析師協會副主席郭思治（郭Sir）表示，內地「三中全會」即將召開，受政策陸續出台因素影響，他認為港股在下半年仍有一小波升幅。「不過要提出一點，以現時成交額我對下半年冇太大憧憬，不過順勢睇好啲，恒指都可以有19500至20000點。」

郭思治（郭Sir）表示對下半年恒指表現沒有太大憧憬。（林若勤攝）

在一眾高息收息股中，郭Sir心水港股表示，是深受食息一族喜愛的滙控（0005）。他解釋，收息股宜保持「進可攻退可守」策略，以穩陣為主。滙控屬恒指一大成分股，權重達約8%，以昨日（5日）收市價計算，目前該股該股有7.5倍市盈率，股息率亦達7厘，勝在實力平均。

另一隻在云云港股中，他最看好騰訊（0700）。他表示公司手游等業務表現，最壞時間已經過去在一眾新經濟股中，必買無疑是最強勢的騰訊。不過操作上他直言「考功夫」，「騰訊買一手（100股）入場費要三萬幾蚊，買完升十蚊會開心，跌十蚊就好難過，所以一定要睇自己的持貨能力同埋能耐啦。」不過他稱，倘若大市能去到19500點，相信會帶動騰訊有機會升到450元。

蘋果股價有機會升至250元水平

至於在美股市場，郭Sir指現時道指已在高位。受惠於AI手機有機會在年內出台等利好消息，加上9月又是iPhone出新手機時間，大機會燃點起一陣換機潮，有機會會刺激蘋果（美：AAPL）股價上升至250元。「NVIDIA（美：NVDA）升得太多啦，所以唔追住；至於Microsoft（美：MSFT）暫時冇太大賣點。」

譚智樂稱，港股下半年市況與上半年相若。（受訪者提供）

譚智樂：投資策略宜留意高息股

至於富途高級策略師譚智樂則表示，在上半年藍籌港股表現分化較大，並預期在下半年市況表現相若。投資策略上他稱，仍需留意高息股，當中他更看好屬內銀股的建設銀行（0939）。

其解釋，內銀派息一直穩定，下半年市場憧憬房地產風險會慢慢淡化，在A股市場甚至會出現政策改變，而該股股價由年頭至今（以昨日經調整收市價計算），已升近三成，同時達8.2厘股息率，故會看高一線。

至於另一隻港股，他同看好屬重磅科技股的騰訊。他表示，公司在廣告業務上能維持強勁的增長。在遊戲方面雖然收入水平較低，但勝在多人玩，公司在首季業績流水量亦有不錯的表現。

再者，他指出騰訊除了在市場有一定佔比外，在盈利和成本管理上同樣持良好表現。綜合其因素，他相信該公司股價有進一步提升的空間。不過他提醒，在操作上散戶亦需要股價轉捩點，「當騰訊跌穿350蚊就要小心，因為有機會構築雙頂形態，需要及時止蝕。」

譚智樂指NVIDIA仍屬AI概念的「王者」。（Reuters）

NVIDIA屬AI概念「王者」看高一線

至於美股市場，譚智樂表現樂觀。在投資主體上，大眾仍對AI的生產力，和發展都有較大的期望。他指出NVIDIA仍屬AI概念的「王者」，公司在數據中心應用、GPU等均有很大的投資價值。