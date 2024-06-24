國家隊撐央企　呢隻港股今年飆逾七成　專家教散戶尋寶︰唔好心急

「國家隊」吼實分紅水平穩定、且股息率較高、主要來自能源、金融及電信等央企，罕有入市買相關港股ETF！



不過有專家明言，市場憧憬國企改革，個別股份已經累積一定升幅，笑言國資委入市只是「錦上添花」，雖然相關股份可中、長線持有，但現價水平太高，散戶不應心急，待回調後分注買入。



國資委旗下國新投資周三（19日）公布，認購3隻新發行、即將在A股掛牌的中證國新港股通央企紅利ETF（交易所買賣基金）。（資料圖片）

國資委旗下國新投資周三（19日）公布，認購3隻新發行、即將在A股掛牌的中證國新港股通央企紅利ETF（交易所買賣基金），刺激港股於當日急升逾500點。

上述3隻ETF由國新投資聯合中證指數公司編制，追蹤去年9月起發布的中證國新港股通央企紅利指數，成份股屬「港股通」範圍內分紅水平穩定、且股息率較高、主要來自能源、金融及電信等50家央企，重磅股包括「三桶油」、中國神華（1088.HK）及三大中資電訊股。

中海油年初至今累升逾七成

不過，該ETF仍處於掛牌前的機構投資者集資期，尚未公開於二手市場掛牌買賣，散戶要待其正式於A股市場掛牌後買入。

「國家隊」進場，市場憧憬在國家的支持下，資金會持續流入相關股份，但值的留意的是，該ETF最重磅的首十隻的股份，年初至今已累積不少升幅，相對而言令收益率下降，如中海油（0883）已累升逾七成，股價曾創歷史新高，惟往績收益率跌至約5.5%。

追求「穩陣」的投資者，眼見上述股份已累積不少升幅，未必樂意「高追」，但值得留意的是，該ETF仍有多隻高收益股份未包括在內，《香港01》以恒生國企指數為基礎，發現首十隻收益率最高的股份，只有中石化（0386）及中移動（0941）同樣都有出現，意味散戶至少可在這8隻高收益股份中「尋寶」。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑直言，過去數月受惠內地減息，「北水」來港尋找高息股，及市場憧憬國企改革下，管理層會持續回購及增加派息，令不少國企股已累積一定的升幅，笑言國資委入市只是「錦上添花」，印證大家的看法。

長遠利好央企高息股 中資電訊股看高一線

他認為，市場不論散戶、北水或機構投資者，都在尋持高回報股份，「好似歐美投資者，要買AI（人工智能）主題嘅股份，美股、台股已經有好多，返到嚟香港市場，高息股似乎會吸引佢哋。」因此，在這概念下，即使港股市況未好轉及油價回軟下，中海油仍創歷史新高。

但他強調，雖然長遠看好相關股份，特別是中資電訊股，但近日已經累升不少，投資者可考慮在股價回調時才分注買入。

至於國企指數中，仍有部分高息股可供敬戶選擇，溫傑表示對相關股份有保留，「好似內銀，減息下影響盈行，股價上升主要係有資金炒作，唔係純粹由基本因素推動，所以要好小心。」