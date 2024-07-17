中港車牌｜皇崗叫價兩球　港珠澳僅18萬　破解牌價「天與地」之謎

港人北上消費熱潮沒法擋，連帶中港車牌炒價疫後急彈，再創高峰。中港牌有分指定口岸出入，促成坊間二手牌價分野極大。當中，熱門口岸如皇崗、深圳灣等牌價創近年高位，前者叫價高見200萬（港元，下同），後者亦有接近百萬身價。另邊廂，港珠澳大橋口岸卻因開通「港車北上」，令其中港牌價由50萬元高位，在短短近六年間，大插逾6成。隨著中央傳出允許「一車多關」，對各口岸的牌價會否出現影響？有學者認為，中港車牌能出入更多口岸，變相附加價值更多，料未來相關牌價可進一步「炒高」。



相關文章︰中港車牌│蠱惑中介氹買牌 稱租金回報40厘 律師：認真你就輸了

中港車牌申請門檻高，一直求過於供，令二手市場炒賣變得普遍。現時中港車牌私家車一般僅限使用指定編配單一口岸出入境廣東省，在疫後北上潮、灣區融合的帶動下，價格更屢見新高，從而衍生出炒賣圖利的轉讓。

記者日前以顧客身份，向數間代辦中港車牌的公司，查詢三大熱門口岸中港車牌最新行情價格。結果發現，皇崗口岸最受車主熱捧，其中港車牌牌價叫價，已創200萬元新高，較疫情時低見30萬元急升逾五倍。

而鄰近南山及前海等科技園區的深圳灣口岸中港牌價，則落在85萬至95萬元之間，同樣由疫情時低見40萬元急反彈，重回疫情前高位。不過，「同牌不同命」，在2018年尾才開通的港珠澳大橋口岸牌價，售價僅約18萬元，創下歷史低位，較疫情前50萬元高位下挫逾六成。

皇崗口岸中港車牌叫價最高。

皇崗口岸最便捷 中港車牌叫價最高

四通八達且24小時通關的皇崗口岸中港車牌叫價高，固然有原因。據熟知行情的業內人士指出，皇岸有發牌限額，牌照只會間斷性發放，且目前停止全新中港車牌申請，故二手牌價抗跌力較強。即便是二手市場，皇崗口岸中港車牌等待時間，平均要一至兩年。

此外，香港汽車進出口商會會長羅少雄分析，不同口岸中港車牌差異巨大，歸根究底仍是供求問題。「皇崗口岸其實就好似紅隧咁，地理位置好，又四通八達，加上24小時通關，去廣東省唔少地方都相對便利，近期兩地商貿回復頻繁，所以叫價破頂一啲都唔出奇。」

羅少雄分析，不同口岸中港車牌差異巨大，歸根究底仍是供求問題。（李家偉攝／資料圖片）

另外，他又指深圳灣口岸屬前往南山、前海等科技園區最快捷的路線，該地區新科技產業興起，故中港車牌牌價亦隨之水漲船高。深圳灣口岸雖然要經元朗到內地南山區一帶，但由於仍開放全新中港車牌申請，故升幅較弱。

至於港珠澳大橋口岸，因放寬「港車北上」，本港私家車要北上容易，加上橋頭費每次要收取150元，單單該段路車程亦要40分鐘，「好多時申請得中港車牌，都係有營商需要。時間就係金錢，無商家會想兜條咁遠嘅路！」

中港車牌過去價格波動十分「海鮮價」。（資料圖片）

中港車牌「海鮮價」 歷高山低谷

「同牌不同命」，中港車牌過去價格波動亦十分「海鮮價」，歷高山低谷。有業內人士表示，中港運輸約10年前需求相當熾熱、兩地走私多，熱門口岸中港車牌炒價，曾迎來一波高峰。在疫情之前，皇崗口岸當時牌價約值120萬，深圳灣口岸牌價亦達80至90萬。至於港珠澳大橋口岸，由於2018年啟用初期，私家車只設有3,000個少量配額，僧多粥少情況下，該口岸的中港車牌牌價，亦曾一度升至50萬。其指出，當時即使價格高企，但中港車牌每月成交量，仍可達雙位數。

然而在疫情期間，由於受兩地未能通關的衝擊，三大熱門口岸中港車牌牌價，至少大劈一半價錢，皇崗口岸中港車牌牌價一度大跌至30至40萬，而深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸中港車牌牌價，則分別售約40萬和20萬。不過疫情期間即使大劈價，可惜中港車牌仍「有價無市」，成交冰封。

莊太量分析，「一車多關」措施實施後，料進一步利好牌價。（資料圖片）

「一車多關」措施派台 料進一步利好牌價

而隨著大灣區交流愈趨頻繁，民建聯日前透露，中央部委正積極研究中港車牌私家車可容許「一車多關」，不需再只局限使用指定編配口岸出入境，首階段料可多選用一至兩個口岸通關，按照行程選擇更便捷路徑往返廣東。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析指，現時政策雖仍未有清晰細節，但預料如果中港車牌所批出的牌照數目，沒有太大放寬或增長，「一車多關」措施實施後，會進一步利好中港牌價。「依家好多港人適應咗內地生活，會喺兩地來往做生意。如果可以多一至兩個口岸出入廣東省，等於個牌有更多附加價值。舉個例就算正常合法租車，都可以去多幾個地方，牌價升幅至少有1.5倍。」