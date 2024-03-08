紅Van興衰｜車主斷供兼破產　「搵食車」牌價水鬥水　的士含淚勝

香港經濟不景氣，連帶小巴牌價暴跌九成。近日更頻傳有車主因資不抵債索性「斷供」。而再審視一眾「搵食車」牌價，除了紅van外，旅遊巴及的士牌價亦齊齊插水，分別由高位大瀉七成及五成。



《香港01》訪問到多名車主，由他們講述當前行業困境，從中再拆解各種「搵食車」，牌價抗跌力大不同之謎。



事實上，近年運輸業競爭劇烈，司機老齡化，加上港鐵網絡延伸，如西港島線通車等因素夾擊，紅van已甚難與港鐵及巴士「爭飯食」。屋漏兼逢連夜雨，小巴牌價受相關因素影響，更由2011年高達800萬元，劈至今年70萬元已有交易，可謂愈跌愈殘，令不少車主生計受到嚴重打擊。

以現時不足1,000個牌照計算，其總值即由最高峰時期的80億元，跌至僅值7億元。

4架紅van全數淪負資產 入不敷支經營困難

當中，揹起4架紅van負資產的車主、入行逾20年昌哥，可謂感受至深。他苦笑指，「第一架車我係2001年買，當時牌價300幾萬，畀咗10零萬首期去供。嗰陣諗係既然係搵食車，畀車租同人供，不如自己買嚟慢慢供，之後02年又再追買多架。最高一架紅van牌價，我試過600幾萬買，依家全部都未供完，變晒負資產。」

他續稱，現時欠缺司機入行，加上客源大減，令經營日益困難。「依家每月供款平均2萬左右，最高一架車保費去到8萬，即係每月平均6,000蚊。再加上牌簿8,000幾蚊一件，仲未計維修雜費。計計埋埋，我諗每個月每架紅van拉勻至少要2.5萬支出。」然而，他無奈指，目前紅van每更租金回落至僅約400至500元，每月最多有1.5萬元收入。換言之，即每架紅van至少需「倒貼」1萬元。

昌哥透露外甥在新年前已經斷供，被銀行拖車兼正申請破產。（黃浩謙攝）

外甥悲觀到斷供 慘遭拖車兼申請破產

更慘的是，昌哥指自己是開旺角至慈雲山線，已屬行內較大競爭力的線路。但即使如此，但不時仍處於「有車無人租」的狀態，故他需要自己親身上陣「頂硬上」，「我一個人揸4架車，呢邊落車、嗰邊又跳上去揸第架，日做10個鐘，加快流轉，目的都只係都係想接多啲客。」他又勞氣謂，「其實無一個車主係想斷供架，人人都想搵到食，我死捱爛捱都係想負返個責任。但依家環境太差，好多車主睇唔到希望，悲觀到斷供。」

他坦言，自己外甥早前亦有兩架，由其父留下來的紅van。不過由於供車太艱難，最終在今年過年前，已告投降。「嗰陣姐夫600幾萬買畀佢，諗住等佢邊收租邊供。但息口太高又無人揸車，佢自己只係一個普通打工打，頂唔順，過年前斷供，銀行拖咗兩架，依家仲搞緊破產。佢爸爸都無諗過愛佢變成害佢。」

難望前景 牌價逐年被陰乾

的士小巴商總會理事長周國強表示，現時紅van營商環境不斷被扼殺，牌價在過去十年逐步被陰乾，負資產車主佔整體7成，大家猶如「死路一條」，看不到前景。「搞到今時今日咁，我甚至可以話政府對我哋唔住，要救紅van行業，我哋希望可以增加客路，打入大灣區，批准紅van可以申請出租車准許證，由香港市區直接經各個口或者港珠澳大橋去內地。而喺轉牌紅van車主可以繳交一次性恒常費用，貢獻庫房。」

龍威旅運近日將8條邨巴線縮減至2條。（龍威旅運Facebook圖片）

「白牌車」打擊旅遊巴 搶生意又搶司機

生意慘淡是各行各業經營受阻的通病，旅遊巴公司亦不例外。當中入不敷支，最終不得不縮減業務，導致旅遊巴空置率急升，牌價自然一落千丈。

非專營巴士公司龍威旅運提供旅行團租車、邨巴、校巴等服務，收入近半來自營運的屯門區八條邨巴線，但該公司近日就將八條邨巴線縮減至兩條，每條路線的班次減半。其負責人曾先生表示，九巴、地鐵近年近年覆蓋區域越來越多，邨巴生意大受打擊，旗下的30至40架旅遊巴，每個月蝕20萬元，現時減少至兩條線。他感歎：「大部分旅遊巴都供緊，每個月死捱爛捱」。

除了邨巴生意慘淡，他又指，旅遊巴生意亦大不如前，目前旗下已有一成旅遊巴空置，「疫情前每日有600至800個旅行團，而家每日得100個旅行團，但全港有7,000架旅遊巴去搶生意，根本唔夠（生意）做」，僧多粥少的情況導致司機人手流失，沒有年輕人入行，公司司機年齡平均60歲以上，「後生都去揸Uber！」。

鄧子強指旅巴牌價一直尋底。（資料圖片／楊凱力攝）

旅巴牌「有價無市」 2000架車被空置

「白牌車」越趨盛行，進一步蠶食本地旅遊巴生意，形成惡性循環，​香港巴士同業聯會執行委員會副主席鄧子強亦表示，「白牌車」搶生意又搶人才，年輕司機揸「白牌車」月入能達10萬元，較入職旅遊巴公司薪酬3萬元多出近3倍。

他續指，目前本港約有2,000架旅遊巴空置，擱置在葵涌貨櫃碼頭海關大樓外「旅遊巴墳場」。其表示，停泊在內的旅巴一般已經「供完」，不少正待價而沽。但由於近年牌價一直尋底，惟「賣家永遠想高，買家永遠想低」，故一直「有價冇市」。

的士抗跌力較高 全因獨特性難取代

至於的士牌價雖同樣插水，但幅度為三者之中最小。擁有及管理逾百架的士的「幸運成」車行老闆、人稱「的士邦」的鄭子邦就解釋，雖然同受經濟不景影響，但的士牌價抗跌力較高的原因。「的士最大唔同之處係點到點服務，有佢嘅獨特性係度，好難有其他交通工具取代到，佢個business model同大型交通運輸唔同，單係市區的士牌都有1.5萬個，認受亦多啲。」他續指，「雖然息口高低嘅因素都會影響的士牌價，但依家旅客開始返番嚟，多咗人截車，亦都多咗司機搵到食，所以（牌價）影響細啲。」