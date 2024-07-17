中港車牌｜蠱惑中介氹買牌　稱放租回報40厘　律師︰認真你就輸了

疫後開關後，中港車牌價格再度彈起。擁有中港車牌向來都是身份地位的象徵，不過由於相關申請繁複，而且牽涉兩地運輸部門，故不少中港車牌公司均視為商機，為申請車主擔任中介角色，提供一條龍服務。《香港01》記者近日以顧客身份，向多間中介查詢細節，發現有中介「力Sell」記者買入新成立的「空殼公司」以取得中港車牌，又有中介以40厘極高息作招徠，遊說記者經營違法「白牌車」兩地走，直言「回報好過擺錢落銀行！」



然而這種以「買殼」方式購入中港牌的操作，存在灰色地帶，而看似高息回報其實伴隨高風險。有業界人士及律師均警告，中港車牌並非正常投資產品，車主透過中介購買中港車牌涉極大風險，若購入連中港車牌的公司會存在隱形負債，簽約後或「有手尾跟」。另外，如涉及不法行為，一旦被內地當局徹查，隨時會被沒收車牌，損失金錢之餘，更有機會惹上官非。



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本港現有約5萬部擁中港車牌的私家車，可以使用指定編配單一口岸出入境廣東省。誠然，申請中港車牌，要符合一定資格。第一類是香港企業在內地實際投資額至少320萬港元或人民幣，年納稅額達15萬元人民幣或以上；第二類是屬擔任人大代表、政協委員的港澳台人士，任期內可申請；第三類是在廣東省捐贈興辦公益事業累計金額達1,000萬元人民幣的慈善家。而每次北上廣東連續停留不可超過90天。

由於申請難度高，因而衍生二手市場，轉讓「現牌」。資料顯示，在符合要求下，中港兩地車牌可以轉讓給他人，但必須以企業為主體，過戶形式亦要以轉讓企業形式，不能單獨轉讓車牌。

本港現有約5萬部擁中港車牌的私家車。（資料圖片）

借「空殼公司」 買牌 涉及風險多

不過，「你有張良計，我有過牆梯」，除了循正常途徑委託中介申請外，坊間亦另有一些中介稱可以「特別方法」，助不符合資格的車主「理想達到」，惟部分存在法律風險。其中，一家中港車牌代理公司張姓女中介，向佯裝顧客的記者教路，明言購買公司名義持有皇崗口岸的中港牌有極大商機。該中港車牌叫價150萬元，她以專家口脗稱，「你睇下皇崗個牌雖然貴，但依家都升破頂，大家就係覺得投資價值高，而且放出嚟轉讓少，要買趁手。無論自用定投資，都包無蝕。」

她又「拍心口」保證，即使不符買賣中港車牌的條件，其公司亦可透過「買殼方式」，取得相關車牌。張姓中介聲稱，經其轉手的公司，都是新成立的「空殼公司」，背景「乾淨」，亦沒有任何實際業務經營，故不會出現負債問題。「你放心，我們不會轉許家印間公司畀你架喎！」

坊間有不少中介以「特別方法」，助不符合資格的車主取得中港車牌。（資料圖片）

中介拍心口聲稱續期「自有門路」

同時，她更傳授「搵外快」創收秘訣。其指出，中港牌可以登記最多三名司機，公司持有人一般會登記為主司機，至於其餘兩名副司機名額，大可租予其他人經營白牌車。

當記者再問及申請時間及相關手續，她則稱，只要將過境私家車的牌簿，以及個人資料如回鄉證、身份證、中港駕駛執照等交給她辦理即可。當中需要先付三成、即45萬元按金，預料辦理手續將需時一至兩個月，當中每年均需要續期。

至於尾數的105萬元，則需在成功轉牌後一星期付清，另外每年再額外繳付5萬元維護費，當中包括代辦內地行車保險、年檢，以及公司年審服務，確保可為所持有中港牌續牌。而記者遲疑會否違法時，張姓女中介則顧左右而言他，僅稱「總之你畀錢我，佢哋（內地有關部門）簽咗個名就得，我哋會有門路搞掂續期啲嘢。」

有中介指，投資港珠澳中港車牌，回報可達40厘。（資料圖片）

港珠澳中港牌稱回報可達40厘

另一家代理中港車牌公司的王姓男中介，則「反其道而行」，向記者力銷港珠澳口岸中港車牌。他表示，在北上熱潮下，不少市民會在口岸附近截「白牌車」，港珠澳口岸中港車牌較皇崗、深圳灣口岸優勝，因為售價平上一大截，叫價僅18萬元，但人流極旺。

他聲稱，目前不少車主買牌出租私家車，與「白牌車」司機五五分帳，扣除油費、隧道費等萬多元成本，即使「佛系出租」，每月仍可淨袋6,000至7,000元，換言之每年租金回報可誇張達40厘。「炒牌就無謂炒喇，但買個牌返嚟出租，好快就返晒本。咁好嘅回報去邊搵先？好過擺錢落銀行啦，真係唔怕喎。」

陸偉雄表示，車主透過不法中介，購買中港車牌有很大風險。（資料圖片）

律師警告輕信中介或「有手尾跟」

香港汽車進出口商會會長羅少雄指，疫後中港車牌市場的確相當蓬勃，甚至日日都有成交，「就咁問價一日都有十零廿宗。」但他提醒車主，應在有需要且符合資格的情況下，才申請中港車牌。倘中介以空殼公司替車主申請中港車牌，有機會涉及買發票、造數、假貿易，一旦被內地當局徹查，隨時惹上官非之餘，更會被沒收車牌，造成金錢損失。「呢啲唔好當喺正常投資產品，本身如果無中港兩地生意，就真係唔好亂申請。」

而執業大律師陸偉雄亦警告，車主透過不法中介，購買中港車牌有很大風險，若購入連中港車牌的公司會存在隱形負債，簽約後或「有手尾跟」。「如果間公司本身有好多債務，接咗就要根據合約精神，變相孭埋人哋啲債務。」

另外，簽署合約的公司突然結業或申請破產，或位於國內，買家亦很難追討。「所以千祈唔好啲中介講乜就信乜，咁高回報做乜唔人人都做？一味信晒佢的話，『認真你就輸了』。」最後，他又強調，假如駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，即俗稱「白牌車」接客，首次定罪更可判罰款5,000元及監禁3個月。