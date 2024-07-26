日圓重返5算　強勢有隱憂？　專家稱倘央行鷹派不似預期圓匯再貶

日圓近日逆轉上半年積弱走勢，不足一個月累計升幅已達5%，每百日圓兌港元重上5算水平。專家直言，近日反彈與日圓套利交易拆倉，投資者獲利回吐有關，但只要下周日本央行收緊貨幣政策力度不符預期，估計日圓將再度眨值，重返「4算」水平。



日圓自7月11日起開始飆升，周四（25日）更一度突破152兌每美元，曾高見151.94，漲1.27%，每百日圓最高兌5.136港元，雖然今日回落至約153至154水平，但近月升幅仍有約5%。

市場一般認為，今輪升幅與市場出現日圓套利交易拆倉的情況有關。上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，過去一段時間，投資者從套利交易上「賺咗唔少」，當日圓反彈，加上日央行改變干預匯市的策略，由過去待假期或美國收市後進行干預，改為開市時期間進行,「心態上畀人積極嘅感覺，你想唔想同日本央行角力？」既然央行決心增加，投資者或考慮獲利回吐，「暫時撤離呢個市場」。

雷志海：日圓被市場「沽過龍」

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海亦認為，過去日圓被市場「沽過龍」，直言從基本因素去看，訪日旅客人數創新高、資金湧入當地金融市場等，理論上都有利日圓走勢，而美、日息差擴闊「唔係第一日發生嘅事」，若果市場有行之有效，理論上早已反映在日圓匯價之上。

他進一步解釋，外匯交易除了經濟的基本因素外，亦涉及程式交易、套利交易等，因此波動較大，市場選擇在近日開始拆倉，相信與市場預期美國聯儲局即將減息，同時預期日央行會收緊貨幣政策，令息差收窄所致。

《彭博》報道，據利率期貨顯示，市場目前估計，日央利下周加息15點子的可能性為41%，另只有30%分析師認為會加息。（資料圖片）

林俊泓：下周加息機會不大

至於日央行會否在下周加息？ 據《彭博》報道，部分投資者卻認為，今輪日圓反彈是屬「虛火」。據利率期貨顯示，市場目前估計，日央行下周加息15點子的可能性為41%；不過另一方面，只有30%分析師認為會加息。《路透》則引述消息人士指，日央行或於下周會議上討論是否加息，並公佈未來幾年買債規模減半的計劃。

雷志海認為日本已具備加息的條件，不過經歷多年的經濟低迷後，對相關官員是否有足夠的魄力去大幅改變貨幣政策存有疑問。林俊泓則認為加息機會不大，主要因為日央行一向會預先通過傳媒，向市場「預告」即將加息，惟現時未見相關討論。他估計一旦宣佈加息， 日圓或升穿151水平，若果未有加息，或只是調整買債規模，預料日圓將會貶值。

至於有25年交易經驗的 ATFX Global Markets首席市場分析師Nick Twidale形容，今輪日圓走勢是「一場瘋狂的反彈（crazy yen rally）」，但若果日央行不如市場預期收緊貨幣政策，或再度令日圓走弱，令套利交易「強勢回歸」（may come back with a vengeance）。

澳洲國民銀行高級外匯市場策略師Rodrigo Catril就相信，只要日本央行「未能完全達到市場預期」，即是於下周三加息及縮減規劃，日圓或會走弱至158兌美元。