騰訊績優股價卻造淡　財報四大隱藏線索　窺探「嚇窒」資金之謎

港股近期好淡爭持，就連「股王」騰訊（0700）次季經調整盈利按年大增53%的好成績，亦未能帶挈股價向上，績後集團股價，反不敵放榜前。而細究集團財報與業績會，從眾多蛛絲馬跡分析，則發現四大隱藏線索，或可解釋市場目前顧慮。不過整體而言，一眾專家及大行仍力撐公司股價，目標價甚至上望500元以上。



騰訊（0700）次季經調整盈利按年大增53%，但總營收增幅只有8%。（資料圖片）

隱藏線索一：營收只升8% 遠跑輸利潤增幅

旗艦遊戲「王者歸來」，本土遊戲恢復按年增長，廣告收入大升19%。以遊戲增值、網絡廣告、金融科技與企業服務，作為「三頭馬車」的騰訊，今次業績的亮點毋庸置疑。

利潤固然猛增，但細看財報，公司總營收實則只有按年8%，按季1%的增幅。換言之，並沒有足夠多的「真金白銀」流入。期內毛利增幅有21%，已是連續第7個季度跑贏營收。業績會中，高層就此解釋有兩大原因。

其一，收入結構轉向更高毛利的分部。細看之下，公司整體毛利率由47%漲至53%，毛利率最高的分部仍是遊戲增值，高達57%，但其實按年漲幅，就只有3個百分點。

而毛利率躍升最多則為金融企服分部，按年升10個百分點，至48%。但需注意的是，金融企服毛利率「彈跳力」雖驚人，但同時亦是今次最受壓的業務線，收入僅增4%。公司業績會亦直言，當前消費情緒低迷，用戶不願意花錢，必然影響金融企服收入，令商業支付收入增速放緩。這就意味著，毛利率高增長的神話能維持多久，市場實難預料。

截至6月底，集團有105,506名僱員，2023年同期為104,503名，去年底則有105,417名僱員。（資料圖片）

隱藏線索二：毛利躍升靠控成本 半年僅增89名僱員

其二，業績會中指集團毛利大增，「節流」功力可謂居功至偉。騰訊當前最大的開支類目為交易成本，即銀行手續費、分銷成本等，次季按年縮減約4億元至321.6億元。而第二大開支項目則為僱員支出。

財報所見，公司僱員福利開支，雖升5.8%至283.2億元。但對比上年同期，人數增長只約千人；對比去年底，更只增區區89人。作為現擁逾10.5萬名僱員的龐然巨企，即便是千名新僱員的增長，不過只佔總量的0.9%，控制等待「出糧」的人數，亦即變相節約成本開支。

騰訊主席馬化騰年初時曾稱，今年要大力發展視頻號電商。（資料圖片）

隱藏線索三：視頻號用詞轉含糊 GMV數據未披露

若論騰訊最具「憧憬」的業務，主席馬化騰年初時已給出過答案，即今年要大力發展視頻號電商。他當時形容稱，微信已成「老樹」，需要視頻號電商等發出「新芽」。而今次被財報「點名」稱讚的四大高毛利率「功臣」中，視頻號廣告收入、商家技術服務費，均屬於此。

然而，財報對「視頻號」用詞，卻漸模糊。5月公佈業績時，財報羅列重點表現的第一句，便是「視頻號總用戶使用時長，同比增長超80%」。時至今次，反而未披露數據，僅留下含糊其辭的「視頻號總用戶使用時長，同比顯著增長」。

而電商相當重視的GMV（商品交易總額）數據，亦緘默未言。對於分析師旁敲側擊，問及短視頻同業對手GMV放緩趨勢，騰訊只強調，公司GMV增長穩健，未再提出更多證據。而之後總裁劉熾平亦為淡化「視頻號」GMV問題解畫，稱目前GMV規模較同業仍然較小，希望藉微信建立有更高上限的電商生態。只不過半年時間已過，仍未見切實數據，難免惹市場揣測。

隱藏線索四：聯合營公司貢獻飆5.7倍 CFO明言增幅將放緩

除卻自身業務，騰訊旗下投資王國同樣暗潮洶湧。當中較少被提及的「分佔聯營公司及合營公司盈利」一項，今次按年飆升5.7倍至77.2億元，按季也錄得2.5倍的高增長。財報解釋為，因國內聯營公司，以及及海外遊戲工作室聯營公司業務表現提升。

簡單理解，聯營合營公司，騰訊對其都擁有較高持股比例，可對其業務產生重大影響。期內，騰訊於聯營公司中上市企業的投資高達1385.4億元，非上市企業同有1244.2億元。業績會中，公司首席財務官羅碩瀚也直言不諱，指該項主要貢獻來自拼多多（美︰PDD），其次則為快手（1024）與遊戲公司Epic，暗示此幾間公司季內利潤或驚人，貢獻良多。

但別人的利潤，話語權終不在騰訊，羅碩瀚就預計，該項金額從去年第二季就出現增長勢頭，今年後續季度，或受累高基數效應，按年增幅有所降低。換言之，相關盈利對騰訊「經調整利潤」的貢獻料將縮減。

公司首席財務官羅碩瀚指，聯營公司貢獻主要來自拼多多。（資料圖片）

小題：伍禮賢料回調受短期套利影響 大行仍齊唱好

光大證券國際證券策略師伍禮賢分析指，騰訊引以為傲的遊戲業務的確已經復甦，但業務「彈性」其實較小，疫情期間也曾有不錯表現。反而是廣告、金融支付兩大業務「彈性」更大，與宏觀環境聯繫密切。從內地經濟數據看來，市場對下半年消費的展望未算樂觀，故對騰訊另兩大主營業務的增長都存憂慮。

不過就股價表現而言，伍禮賢仍力挺騰訊，一方面，他認為業績期本來就會存在許多短線套利的舉動，小幅回調仍然正常。另一方面，溯及績前，港股大市跌幅其實更嚴重，但作為高權重藍籌的騰訊仍維持升勢，可見資金對公司基本面具備信心。

而他認為，騰訊股價350至360港元的支持區間較穩，目標價可看420港元。大行也多為看好，大摩予其目標價450港元，摩通目標價480港元，瑞銀就為483港元，花旗績後更大升其目標價2%，上望527港元，並視為行業首選。