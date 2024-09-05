深水埗3舖突落閘　菜檔小天后遭收舖　業主父、街市大王獨家回應

炎炎夏日，經濟寒風卻吹遍全港，就連民生店舖亦難倖免。深水埗北河街一帶居民買餸熱門地，一連三間舖， 包括蔬菜及火鍋食材店周二（3日）「無預告」下齊齊落閘，更被貼上「交吉」通知書，引起附近街坊圍觀。



無巧不成話，《香港01》翻查資料，上址租客與業主在業界同樣薄有名氣，且關係不淺。租戶簡利珍有「菜檔小天后」之稱，旗下「家農優質果菜」以平價「響朵」，而業主為「街市大王」文卓培兒子、建華集團董事長文景華。簡利珍於舊報道以「契爺」稱呼文卓培。



然則，為何向簡利珍發「收舖令」？民生舖又為何連關3店？對於這些疑問，「契爺」文卓培獨家回覆《香港01》。



位於深水埗北河街一帶的街市，是不少區內家庭主婦買餸的地方，周二﹙3日﹚傍晚人流如鯽，惟記者發現北河街十字路口有三個民生舖位齊齊落閘，異常「搶眼」，包括兩間「家農優質果菜」及一間火鍋食材店「爵爺」，其中一間舖門外貼著《實際管有或居住者通知書》，日子是8月29日，顯示葛咸物業管理有限公司已向土地審裁處入稟，向租戶、有「菜檔小天后」之稱的簡利珍要求收回店舖的空置管有權。

據悉，《通知書》會連續張貼3日，若租客在7天內未提出異議，業主可申請審裁處直接作出判決，收回物業。

街坊大呼「突然」 讚價錢適中 簡利珍曾揸跑車巡舖

民生舖忽然齊齊結業，不少街坊也感費解。居住在深水埗約三十年的街坊高太向記者稱，見到幫襯了數年的「家農」、「爵爺」結業感到非常「突然」，又指這數間店舖價錢適中，生意頗好。

她認為，街市店舖結業與港人北上消費無關，「我從來唔去北上買菜，相差十幾蚊，運過嚟啲肉都臭啦！」高太又指出在香港做生意考慮的因素不外乎租金、食材、人工，「業主見到有錢賺就加租，生意難做！」

另一街坊李先生，居於區內逾十多年，於「家農」旁邊排檔經營服務店。他稱，該店在周一（9月2日）依然營業，不過周二卻突然結業，覺得很驚訝。同在附近做生意，李先生更透露，在數日前已經聽聞「家農」、「爵爺」的員工提起，該店將於短時間結業執笠，不過未有透露原因。他又指，該店生意一向不俗，老闆（簡利珍）人緣不錯，「過往揸跑車前來巡舖，不過就不會跟街坊打招呼。」

3間舖由「街市大王」兒子持有

公司註冊處顯示，葛咸物業管理有限公司是由「街市大王」文卓培的兒子文景華持有，而土地註冊處則顯示，這三間店舖正是由文景華以不同公司名義持有。

其中，據了解，文氏家族於2016年以3,680萬元買入深水埗北河街80號地舖，該舖面積約800平方呎，以月租約14.5萬元租予簡利珍經營「家農」，目前正在放租，叫租高達18萬元。

至於「爵爺」租用的深水埗北河街109號地舖，面積同樣為約800平方呎，由文氏家族於2016年1月以2,850萬元買入，租金估計超過10萬元。「爵爺」已落閘，門外並無貼上《實際管有或居住者通知書》，但公司註冊處顯示「爵爺」是由李文偉與簡利珍共同持有。

記者周二於現場剛好見到新租戶陳先生視察環境，他透露數日前已接獲地產代理通知，「爵爺」將會結業，但不知悉上手租戶突然結業原因。陳先生又稱，將會經營菜檔，新近以每月逾十多萬元承租舖位，為期三年。

「爵爺」舖位現已有新租客承租。（蔡偉南攝）

租戶業主相識 於業界薄有名氣

文景華目前是建華集團的董事，與凌偉業共同持有建華集團。建華為香港最大的豬肉及食品零售商之一，旗下以「香港街市」品牌管理多個領展商場街市，亦擁有數十個凍肉、蔬果、超市等零售店品牌。

至於上述3間結業舖頭的原租客簡利珍，在業界亦同樣有名氣。她於2011年成立連鎖菜檔「家農優質果菜」，一度在港坐擁超過50間分店，部分以不同店名註冊，包括家旺、家家、家喜、天天等，獲稱「菜檔小天后」。與此同時，簡利珍亦沾手鋪市，於2020年至2021年期間料先後斥資逾1.55億元掃入北角、柴灣及天水圍3個民生區地舖。

可以說，簡利珍成名之路，或多或少助力於文景華的父親、有「街市大王」之稱的文卓培。據報道，簡利珍早年得到文卓培之賞識，獲對方以平價租出部分舖位，自此建立起「蔬菜王國」，而簡利珍曾接受傳媒訪問稱叫文卓培做「契爺」。

「街市大王 」指生意差 強調業務與自己無關

今次，文景華向簡利珍發「收舖令」，是否「懶理」父親與簡利珍過往合作關係？對於以上問號，「街市大王」文卓培親自回覆《香港01》時則表示，該三個舖位的租戶生意差，「做唔掂咪執笠！」

文卓培又指現時香港不少市民傾向回到內地消費，「一車一車買餸返嚟香港」，坦言該三個舖位的結業原因「就係咁簡單、冇辦法。」他並透露該三個舖位將會繼續用作出租。問及與「菜檔小天后」簡利珍旗下家農、爵爺業務的關係，「街市大王」文卓培就強調只是業主身份，該些業務與自己無關。

另一邊廂，「家農優質果菜」網頁已無法顯示，但家農其他區分店不少仍在營業中。不過，早前有網媒報稱，簡利珍捲上欠債風波，印有「家農優質果菜簡麗珍（錯字，實為簡利珍）欠貨還錢天經地義」的傳單「派通街」，惟消息未證實。