「菜檔小天后」簡利珍2200萬沽大埔街舖　三年勁賺600萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-09 09:30

近年多次入市買舖自用的連鎖菜檔家農，其主事人「菜檔小天后」簡利珍罕有沽貨，以2,200萬元賣出大埔富善街一個地舖，持貨僅約三年多，帳面勁賺「六球」。

據土地註冊處資料，大埔富善街30至44號嘉豪大廈地下A舖，於上月25日以2,200萬元易手。舖位原業主為家農蔬果批發專門店有限公司（BONNIE VEGETABLES & FRUIT WHOLESALE LIMITED），其公司董事為簡利珍（JIAN, LI ZHEN）。

據悉，上述成交舖位面積800平方呎，設有入則閣樓600平方呎，舖位現由家農作自用，於2018年2月份購入，當時成交價1,600萬元，持貨至今僅三年多，期內即使經歷社會事件及疫情，亦無礙其升值幅度，現易手帳面賺約600萬元，升值37.5%。

家農接連巨額買舖、高價搶租

翻查資料，簡利珍來自內地，有「菜檔小天后」之稱，為家農的主事人。她與建華集團董事長、有「豬肉大王」之稱的文卓培早年認識，並獲對方平價租出部分舖位，建立其「蔬菜王國」。據其網站資料，家農在2011年成立，至今全港估計有約50間分店。

觀乎簡利珍過往對民生區舖市的取態甚為樂觀，舖位物業「有入冇出」、「多買少賣」。如今年3月份，她以5,000萬元購入天水圍俊宏軒地下L19及L20地舖，呎價高達逾7萬元；去年6月份，她又以4,700萬元購入北角春秧街明秀大廈地下H號舖，面積約1,200平方呎，呎價約3.9萬元。即過去一年先後斥資近1億元入市民生區舖位。

此外，家農在今年2月份又以高價承租大埔大榮里48號地下A號舖，每月租金高達50萬元，呎租約208元，媲美尖沙咀海防道呎租水平。

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